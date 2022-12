Amazon trouve un accord avec l’UE et s’évite une amende de plusieurs milliards d’euros

Amazon, Google, Meta ou même Apple. Tous les membres du GAFAM sont accusés d’abuser de leur position dominante pour prendre l’avantage sur leurs concurrents. La Commission européenne entend mettre fin à ces abus.

La Commission européenne estime que l’utilisation par Amazon des données commerciales non publiques des marchands de son Market Place pour calibrer ses offres commerciales au détail fausse et empêche une concurrence effective sur sa plateforme. Le géant du commerce en ligne a proposé un arrangement amiable à la Commission afin d’éviter une amende qui aurait pu s’élever à plusieurs milliards d’euros. Celui-ci mettra fin aux poursuites initiées par l’Union européenne.

Les changements proposés concernent notamment les critères de sélection de la Buy Box, le fameux bouton jaune « Ajouter au panier » qui garantit une énorme visibilité élevée et donc un gros chiffre d’affaires aux vendeurs choisis. L’algorithme de sélection des élus à cette fonctionnalité reste inconnu, mais les experts soupçonnent Amazon de favoriser ses propres produits et ses « poulains », ce qui, effectivement, constitue une véritable entrave à la libre concurrence.

Amazon s’entend avec l’UE pour changer ses pratiques commerciales

Dans les termes de cet accord portant sur une durée de cinq ans, Amazon s’engage à ne plus utiliser les données non publiques des vendeurs tiers pour déterminer ses offres. En effet, depuis que le site d'e-commerce fabrique ses propres produits sous la marque Amazon Basics, elle est en concurrence directe avec nombre de produits vendus par les boutiques indépendantes. Sachant cela, comment s’assurer que la concurrence est équilibrée et que la compagnie n’utilise pas les informations à sa disposition pour prendre le dessus avec des offres plus alléchantes ?

Margrethe Vestager, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne déclare au sujet de cet accord : « cette décision établit de nouvelles règles concernant la manière dont Amazon gère son entreprise en Europe. La compagnie ne peut plus abuser de son rôle double et devra changer plusieurs de ses pratiques commerciales. Cela bénéficiera aux opérateurs, aux revendeurs indépendants et aux consommateurs ». De son côté, Amazon déclare : « nous nous engageons de façon constructive pour nous assurer de pouvoir continuer à servir nos clients en Europe et soutenir les 225 000 PME européennes qui passent par nos boutiques […] La compagnie est ravie d’avoir apaisé l’un des soucis de la Commission européenne ».

Source : Union européenne