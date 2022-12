Amazon est accusé de voler les pourboires de ses livreurs, mais tente de se faire pardonner

Le procureur général de Washington DC a décidé de poursuivre Amazon, demandant des sanctions civiles pour avoir prétendument trompé les consommateurs qui pensaient donner des pourboires aux livreurs, mais dont l'argent a été détourné pour couvrir le salaire de base des coursiers.

Cela fait plus d'un an que les autorités fédérales ont ordonné à Amazon de rembourser près de 62 millions de dollars de pourboires aux chauffeurs qu'elle aurait subtilisés au fil des ans. Aujourd'hui, un procureur du gouvernement souhaite que le géant du commerce électronique indemnise les clients qui, selon lui, ont également été trompés dans le processus.

Dans sa plainte, le bureau du procureur général du District de Columbia, Karl Racine, affirme que le géant du commerce électronique a trompé les clients en leur donnant l'impression que les pourboires seraient versés aux livreurs, alors qu'Amazon aurait utilisé ces pourboires pour couvrir la rémunération des livreurs.

Amazon a volé les pourboires de ses livreurs

Pour rappel, la pratique commerciale en cause concernait les affirmations publiques d'Amazon selon lesquelles elle paierait les chauffeurs-livreurs d'Amazon Flex à un taux d'au moins 18 dollars de l'heure, plus 100 % des pourboires que les clients apportaient. Cependant, selon la FTC, Amazon a modifié son modèle de paiement en 2016 sans en informer les chauffeurs ou les clients. Le nouveau modèle aurait utilisé une partie des pourboires des clients pour subventionner les propres coûts de main-d'œuvre d'Amazon, qui a tenté de cacher le changement aux conducteurs en déclarant leurs pourboires et leurs salaires comme un chiffre combiné.

Alors qu’Amazon a déjà réglé des plaintes similaires avec l'Association fédérale du commerce, Racine a déclaré que l'affaire devait encore être examinée par un tribunal. Le bureau du procureur général a indiqué dans un communiqué de presse qu'Amazon n'était pas tenu de payer des pénalités civiles et qu'aucun tribunal ne lui avait ordonné de ne pas répéter cette pratique.

« Ce procès vise à fournir aux travailleurs les pourboires qui leur sont dus et à dire la vérité aux consommateurs », a déclaré Racine dans un communiqué. « Amazon, l'une des entreprises les plus riches du monde, n'a certainement pas besoin de prendre les pourboires qui appartiennent aux travailleurs. Amazon peut et doit faire mieux ».

Dans sa nouvelle plainte, le bureau du procureur général demande des sanctions civiles pour chaque violation de la loi sur les procédures de protection des consommateurs du district, ainsi qu'une ordonnance du tribunal interdisant à Amazon de mettre en œuvre des pratiques similaires à l'avenir.

À lire également : Amazon punit ses livreurs à cause de l’IA défaillante de ses caméras

Les livreurs ont été remboursés par la FTC

Grâce au montant versé par Amazon, la FTC a commencé à rembourser les conducteurs concernés l'année dernière au moyen de 139 507 chèques et de 1 621 paiements PayPay. Les chauffeurs touchés ont reçu en moyenne 422 dollars dans le cadre du règlement, et près de 20 000 chauffeurs ont reçu des paiements de plus de 600 dollars.

À l'époque, un porte-parole d'Amazon avait déclaré qu'ils n'étaient pas d'accord avec les allégations suggérant que le système de pourboires n'était pas clair, mais qu'ils étaient néanmoins « heureux de mettre cette affaire derrière nous ».

Amazon tente de se faire pardonner auprès de ses livreurs

Alors qu’elle a récemment été accusée de détourner les pourboires de ses livreurs, Amazon vient de lancer un nouveau système permettant à ses coursiers de gagner un peu plus d’argent. En effet, la société vient en effet de lancer une fonction « remercier mon chauffeur » qui permet aux utilisateurs d'Alexa aux États-Unis de partager leur appréciation du coursier qui a déposé leur dernier colis.

Pour faire simple, lors d’une livraison, il sera possible pour les clients d’Amazon de demander à leur assistant personnel Alexa de remercier oralement leur chauffeur. L’assistant va alors remercier le chauffeur, qui recevra un bonus.

Cette nouvelle fonction de remerciement s'inscrit dans le cadre d'une promotion organisée par Amazon pour célébrer l'atteinte imminente du seuil des 15 milliards de colis livrés. Si un chauffeur fait partie du premier million de personnes à recevoir un remerciement, il recevra 5 dollars. À noter que les cinq chauffeurs qui recevront le plus de remerciements toucheront une prime de 10 000 dollars. De plus, 10 000 dollars seront versés à l'association caritative de leur choix.

Le montant de cette opération est donc d’un peu plus de 5 millions de dollars pour Amazon, bien loin de ce qu’elle avait volé aux livreurs l’année précédente. Nous ne sommes donc pas sûrs que cela suffise à se faire pardonner auprès de ses coursiers. « Pour les chauffeurs, il ne s'agit pas seulement des colis qu'ils livrent. Ils nouent des relations avec les clients, apportent leur soutien à la communauté dans les moments difficiles, et jouent parfois le rôle du héros inattendu », a écrit Beryl Tomay, vice-présidente de Last Mile Delivery chez Amazon, dans un communiqué de presse.