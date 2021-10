Amazon trafique ses résultats de recherche pour vendre ses propres produits

Une enquête menée par nos confrères du site The Markup prouve qu'Amazon trafique ses résultats de recherche pour mettre en avant les produits issues de ses marques, au détriment de produits concurrents pourtant mieux notés.

Après l'article choc autour des livreurs Amazon qui perdent de l'argent à cause des caméras de surveillance du géant américain ou encore cette polémique après la promotion de livres anti-vaccin, Amazon est une nouvelle fois au centre d'une enquête édifiante. En effet, nos confrères du site The Markup viennent de publier un rapport fascinant sur les avantages dont disposent les marques Amazon sur les concurrents tiers, notamment dans l'ordre d'apparition dans les résultats de recherche.

D'après l'article, il a été prouvé que les produits des marques enregistrées ou possédées par Amazon (plus de 150 marques au total) sont régulièrement mieux placés dans les résultats de recherche que des produits concurrents, pourtant mieux notés et détenant plus d'avis positifs. “The Markup a constaté qu'Amazon a placé ces céréales Happy Belly Cinnamon Crunch avec quatre étoiles et 1010 avis à la première place devant des céréales ayant de meilleurs et plus nombreux avis, notamment Cap'n Crunch (cinq étoiles, 14 069 avis)”, explique l'autour de l'article.

Même constat pour un aspirateur de la marque exclusive d'Amazon Noisz, placé en tête devant des modèles de Bissel, Eureka et Hoover ayant des notes plus élevées et davantage d'avis. L'enquête prouve également que les produits des marques Amazon parviennent très rapidement à se faire une place dans les résultats de recherche, alors que les produits des vendeurs tiers peuvent prendre plusieurs semaines ou mois pour obtenir une bonne position.

Les produits Amazon bien mieux représentés dans les résultats de recherche

C'est le cas d'un vendeur de moulins à café basé à Atlanta dont le témoignage a été recueilli par TheMarkup. Il raconte avoir pris 5 mois pour figurer dans les trois premiers résultats de recherche pour le mot clé “Moulin à café”. Mais dès lors qu'Amazon a lancé sa propre cafetière sous la marque Amazon Basics, elle s'est classée immédiatement et a commencé à apparaître parmi les trois premiers résultats pour “moulin à café” en un rien de temps.

The Markup explique avoir analysé les résultats de recherche sur environ 3492 mots clés en relation avec des produits populaires en janvier 2021, afin de voir les produits qu'Amazon place en premier. Pour 60% des cas, il s'agit de produits sponsorisés par Amazon (un accord commercial a été signé entre le revendeur et Amazon pour figurer en bonne place dans les résultats). Dans les 40% restants, Amazon a fait en sorte de donner à la fois la première place à ses produits et à des produits concurrents (20% et 20%).

Seulement, l'élément clé à retenir ici est que les marques et les exclusivités Amazon ne représentaient que 6% de tous les produits et échantillons, et que les concurrents en représentaient 77%”. Conclusion, les produits concurrents sont bien plus nombreux, mais nettement moins bien représentés dans les résultats de recherche que les produits Amazon. Sans surprise, Amazon a réagi à la publication de cette enquête : “Nous ne favorisons pas les produits de nos marques de magasin par le biais de la recherche. Ces placements sont clairement étiquetés pour les distinguer des résultats de recherche”, assure le géant du e-commerce.