Amazon pourrait racheter EA, les Xbox n’augmenteront pas de prix, c’est le récap’

La rumeur d’un rachat d’Electronic Arts par Amazon affole le web, Microsoft réagit la hausse des prix de la PS5, le nouveau coloris de l’iPhone 14 se dévoile en vidéo… Bienvenue dans le récap' de la veille !

La semaine s’est terminée en beauté hier avec la folle rumeur d’Amazon qui pourrait racheter Electronic Arts. De son côté, Microsoft n’a pas manqué l’occasion de réagir à la hausse du prix de la PS5 en assurant que ses Xbox ne subiront pas le même traitement. Pendant ce temps, nous avons également eu un premier aperçu du nouveau coloris des iPhone 14.

Amazon va-t-il devenir le nouveau propriétaire d’EA ?

C’est l’annonce que tout le monde a attendu hier. En début d’après-midi, la nouvelle commence à se répandre comme une traînée de poudre : Amazon prévoirait de racheter l’éditeur Electronic Arts, qui se trouve derrière des sagas immensément cultes telles que Dead Space, Mass Effect, Dragon Age, Battlefield, Medal of Honor ou encore Need for Speed. Une aubaine pour le géant du e-commerce qui pourrait les retranscrire sur petit écran via Prime Video. Finalement, il semblerait que toute l'affaire soit du vent.

Les Xbox ne verront pas leur prix augmenter, parole de Microsoft

Les Xbox Series S et Series X resteront à prix fixe. Si aucune rumeur d’augmentation n’a surgi ces derniers jours, la décision surprise de Sony de revoir le prix des PS5 à la hausse avait jeté un froid auprès des joueurs. Microsoft n’a pas tardé à réagir, en promettant que ce ne sera pas le cas ses consoles. S’assurant, au passage, d’être désormais moins cher que son rival historique.

Découvrez le nouveau coloris violet des iPhone 14 en vidéo

Voilà maintenant plusieurs semaines que nous savons qu’Apple prépare un nouveau coloris violet pour ses iPhone 14. On attendait d’en avoir un aperçu en images avant le lancement, c’est désormais chose faite avec une vidéo qui circule depuis cette semaine sur les réseaux sociaux. La couleur semble légèrement plus foncée que prévue, mais a le mérite d’apporter un vent de fraîcheur dans la gamme.

