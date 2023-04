Amazon nous prépare un Internet plus sûr et plus rapide à base de… diamants

Amazon travaille sur les réseaux quantiques. Ces derniers permettront de véhiculer les données sur de plus longue distances, plus vite et de manière beaucoup plus sécurisée.

Amazon développe une technologie visant à remplacer la fibre optique comme moyen de transmettre des données sur Internet. Cette dernière peut atteindre des vitesses théoriques allant jusqu’à 12,5 Go/s, mais cela n’est apparemment pas suffisant pour le site de commerce en ligne. Il a donc créé une division chargée de concevoir des réseaux quantiques, la prochaine grosse évolution d’Internet.

Les réseaux quantiques sont un domaine scientifique encore très récent. Une fois en place, ils véhiculeront les informations encore plus vite que la fibre optique, et surtout, ils préserveront leur intégrité et leur confidentialité sur des distances encore plus grandes. De telles caractéristiques intéressent tout particulièrement les entreprises telles que les banques et les acteurs du commerce en ligne, pour qui chaque microseconde gagnée est synonyme de profits. Pour créer ce réseau d’un nouveau genre, les ingénieurs d’Amazon se sont penchés sur les propriétés d’un matériau plutôt insolite : le diamant.

Amazon se base sur les propriétés physiques du diamant pour bâtir l'Internet du futur

Le géant de la Silicon Valley s’est associé au joaillier De Beer, dont la filiale Element Six fabrique des diamants synthétiques. Amazon compte utiliser les impuretés présentes dans cette forme solide du carbone. Leur très faible nombre les rend faciles à reproduire et à exploiter. « En créant des gemmes avec les mêmes impuretés et en les alignant à l’identique, elles pourront fonctionner comme les répéteurs d’un réseau quantique ».

Si Amazon développe un réseau quantique, c’est tout particulièrement pour AWS, son offre de services dans le nuage. En plus d’être le numéro du e-commerce, Amazon propose aussi plusieurs dizaines de services d’hébergement ou de streaming dans le nuage à l'intention des entreprises. La compagnie détient 34 % de parts de marché dans ce domaine, où la concurrence avec Google et Microsoft fait rage, le Cloud Gaming, par exemple. La mise en place d’un réseau quantique à base de diamants synthétiques devrait permettre à Amazon de conserver de l’avance sur ses adversaires. Selon le Centre pour les réseaux quantiques, cette technologie révolutionnaire pourrait arriver très vite, « dans quelques années, plutôt que des décennies ».

Source : Bloomberg