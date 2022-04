Amazon n’a pas payé d’impôts sur ses 51,3 milliards d’euros de revenus en Europe en 2021

Bien que la principale activité européenne d'Amazon ait vu ses ventes augmenter pour atteindre environ 51,3 milliards d’euros l'année dernière, la société n’a payé aucun impôt sur le revenu.

Amazon EU Sarl, qui comprend les revenus des activités de commerce électronique au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Suède et aux Pays-Bas, a vu son chiffre d’affaires bondir de 17 % l'année dernière, probablement grâce à la pandémie de COVID-19 qui a vu de nombreux commerces de proximité être impactés par les différentes restrictions imposées par les gouvernements.

Les prix des produits sur Amazon pourraient d’ailleurs bientôt augmenter, puiqu’Amazon a décidé d’appliquer une nouvelle surtaxe de 5 % aux vendeurs tiers qui utilisent ses services de traitement et de livraison à cause de l’inflation et la flambée des prix du carburant. Amazon a donc enregistré un revenu de 51,3 milliards d’euros en 2021, mais n’a pourtant payé aucun impôt sur le revenu. Déjà en 2020, Amazon n’avait pas non plus payé d’impôt malgré 44 milliards d’euros de ventes.

Pourquoi Amazon n’a payé aucun impôt sur le revenu pour 2021 ?

D’après les documents obtenus par Bloomberg, il semblerait qu’Amazon a enregistré une perte de 1,16 milliards d’euros et a bénéficié d’un crédit d’impôt de 1 milliard d’euros. Ce crédit était « principalement dû à l’utilisation de pertes nettes reportées conformément au système de consolidation fiscale ».

Ainsi, Amazon n’était pas légalement tenue de payer des impôts puisqu’elle a enregistré une perte après avoir investi massivement dans les emplois et les infrastructures européennes. Un représentant de l’entreprise s’est exprimé chez plusieurs confrères américains pour défendre la situation d’Amazon concernant son imposition en Europe.

« Dans toute l'Europe, nous payons des impôts sur les sociétés s'élevant à des centaines de millions d'euros. L'impôt sur les sociétés est basé sur les bénéfices, et non sur les revenus, et l'année dernière, Amazon EU Sarl a enregistré une perte alors que nous avons ouvert plus de 50 nouveaux sites en Europe et créé plus de 65 000 emplois bien rémunérés, portant notre effectif permanent européen total à plus de 200 000 personnes », annonce le porte-parole. Amazon échappe donc chaque année à l’impôt sur le revenu en investissement massivement en Europe.

Source : Bloomberg