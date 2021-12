Amazon écope d’une amende record de 1,13 milliard d’euros pour abus de position dominante

L’autorité de la concurrence italienne inflige une amende de 1,13 milliard d’euros à Amazon. Elle reproche au géant américain du e-commerce un abus de position dominante en imposant aux clients de sa place de marché ses propres services logistiques en échange d’une meilleure visibilité sur son portail. Outre une amende, l’Italie demande à Amazon de changer sa politique commerciale. La firme américaine annonce vouloir faire appel de cette décision.

Si vous êtes clients d’Amazon, vous avez certainement constaté la présence d’un petit logo « Prime » qui s’affiche soit dans un résultat de recherche, soit à côté du prix sur la fiche produit. Ce logo apparait à côté du mode de livraison, lequel est souvent gratuit pour les abonnés du service « Prime ». Le logo Prime est, pour le consommateur, le signe qu’un produit est livré gratuitement et rapidement. Un abonné Prime préfèrera donc choisir un produit doté du label plutôt qu’un autre.

Lire aussi – Apple Pay : l’Europe accuse la firme d’abus de position dominante

Bénéficier du logo Prime est donc très important pour un vendeur présent sur la marketplace d’Amazon. D’abord parce qu’il offre une visibilité claire face à la concurrence. Ensuite parce qu’il est un facilitateur d’achat auprès des 7 millions d’abonnés Prime qui, selon les multiples études réalisées jusqu’à présent, dépensent davantage que les autres consommateurs. Mais, savez-vous quelles sont les conditions pour qu’un vendeur tiers bénéficie de ce label ?

Amazon est accusé d'abus de position dominante par l'Italie

Selon l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), l’autorité italienne en charge de la concurrence et du commerce, ces conditions vont à l’encontre de la libre concurrence. En effet, une enquête menée par l’organisme montre qu’Amazon impose aux vendeurs désireux de profiter du label Prime l’adoption de ses services de logistique. Vous le savez, Amazon vend et livre ses produits, mais peut également vendre et livrer les produits d’autres vendeurs. En anglais, ça s’appelle Fullfilment by Amazon (FBA). En français, vous connaissez ce service sous le nom de « Expédié par Amazon ».

Évidemment, les marchands ne sont pas obligés d’adopter FBA. Ils peuvent choisir un autre prestataire logistique. Et ce ne sont pas les seuls avantages. Mais ils n’auront jamais le label Prime. En choisissant FBA, les marchands peuvent également accéder aux opérations spéciales comme Prime Day, Cyber Monday et Black Friday. En outre, ils ne sont pas soumis à certaines obligations de résultat. Selon l’autorité italienne, il s’agit d’un parfait exemple d’abus de position dominante : les pratiques anticoncurrentielles pénalisent les autres logisticiens qui ne peuvent pas offrir les mêmes services.

Une amende record pour Amazon d'une valeur de 1,13 milliard d'euros

En conséquence l’AGCM a décidé d’infliger une amende de 1,13 milliard d’euros à Amazon et ses filiales. Il s’agit d’une amende record pour Amazon et l’une des plus importantes infligées en Europe à un membre des GAFA. Cette amende est assortie d’une obligation de changer les pratiques commerciales. Un commissaire sera chargé de constater d’ici un an les changements apportés. Sinon, rebelote. Ce n'est pas la première fois que l'AGCM épingle Amazon : il y a moins d'un mois, l'autorité imposait une amende de 203 millions d'euros à la firme et à Apple pour infraction à la concurrence.

Bien sûr, Amazon a d'ores et déjà annoncé son intention de faire appel de cette décision. Le géant explique que ses clients choisissent FBA parce que c'est une solution efficace, pratique et peu onéreuse vis-à-vis du service, et non parce qu'elle est imposée. Elle ajoute que FBA est totalement optionnel et qu'une minorité seulement des vendeurs sur la marketplace l'utilise.