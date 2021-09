Amazon pourrait bientôt vendre son propre téléviseur avec Alexa intégrée

Amazon serait sur le point de sortir sa première TV aux Etats-Unis. Celle-ci embarquerait Alexa, mais ne serait pas fabriquée par la firme américaine. Cette dernière ferait appel à un constructeur tiers pour l'aider dans sa tâche.

Les acheteurs américains pourront-ils bientôt se procurer un téléviseur Amazon ? C’est en tout cas ce que croit savoir le site Insider. Le géant du e-commerce pourrait en effet vendre sa propre TV dans les prochaines semaines. Elle serait commercialisée à partir du mois d’octobre et devrait pour le moment être réservée aux Etats-Unis. Idéal pour frapper fort lors des fêtes de fin d’année.

De ce téléviseur, on ne sait que peu de choses. Insider précise qu'il a été développé pendant deux ans par Amazon Devices et Lab126, déjà derrière les Kindle et les haut-parleurs Echo. Il faut cependant signaler que le produit ne sera pas conçu par Amazon à la base, qui se « contentera » d’apporter sa patte sur un modèle fabriqué par un constructeur tiers, qui est pour l’instant inconnu. A noter qu’Amazon travaille en parallèle sur son propre écran, qui lui n’est pas encore prêt d’arriver sur le marché.

Amazon a déjà vendu des TV en Inde

Le site qui a révélé l’info précise que ce téléviseur sera « brandé » Amazon, qui sera la seule marque apparaissant sur le carton. La TV devrait aussi embarquer Alexa, l’assistante vocale de la société, déjà utilisée sur d’autres terminaux. Pour le moment, on ne sait pas si elle tournera sur Fire TV.

L’arrivée de ce produit ne sera pas une grande première. Amazon vend en effet déjà deux téléviseurs en Inde : un de 50 pouces et un de 55 pouces. Ces TV sont, comme celles évoquées dans les lignes précédentes, conçues par des constructeurs tiers. On voit d’ailleurs leur marque sur le châssis, ce qui ne devrait pas être le cas du prochain modèle. Ces téléviseurs n’ont rien de particulier par rapport à la concurrence, si ce n’est qu’ils embarquent l’OS du constructeur, Fire TV, et qu’ils sont listés comme des produits Amazon Basics.

Dans tous les cas, ce ne serait pas étonnant de voir Amazon sortir un téléviseur dans les mois qui viennent. La marque américaine est sur tous les fronts depuis bien longtemps déjà, même sur le football.

Source : Insider