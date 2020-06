Amazon lance Honeycode : créez des applications web et mobiles sans coder

Amazon lance Honeycode, une plateforme qui permet de développer des applications web et mobiles sans compétences en programmation. En se basant sur des templates prédéfinis, les utilisateurs ont la possibilité de créer rapidement des applications sans écrire une seule ligne de code.

Disponible en bêta depuis le 24 juin 2020, Honeycode insère Amazon sur le marché des outils de développement « sans code » qui est loin d’être vierge. Il s’agit surtout d’une réponse de l’entreprise aux concurrents App Maker de Google ou PowerApp de Microsoft. La plateforme vient s’intégrer dans la suite des outils Amazon Web Service (AWS) et repose sur le principe du WYSIWYG (What You See Is What You Get).

Cette approche permet de glisser et déposer facilement des éléments d’interface ainsi que des blocs de fonctionnalités pour créer des applications web et mobiles qui répondent à des besoins spécifiques. Pensé en première intention pour les professionnels, Honeycode se veut être un outil destiné à accélérer leur processus de création.

« Nous voulions vraiment étendre cette puissance d’AWS à toutes les personnes de différents secteurs d’activité qui veulent créer des applications personnalisées pour faire avancer les choses, mais n’ont pas les compétences nécessaires pour le faire », a déclaré Larry Augustin , vice-président d’Amazon Web Services. « Désormais, avec Amazon Honeycode, presque tout le monde peut créer de puissantes applications mobiles et web personnalisées sans avoir à écrire de code ».

Gratuit pour les applications ayant jusqu’à 20 utilisateurs

Pour la partie relative à la gestion des données, Amazon a pensé à une solution simple et facile à prendre en main qui s’inspire des tableurs. Honeycode « utilise un modèle de feuille de calcul avec lequel beaucoup sont familiers. Cela vous permet de démarrer en quelques minutes », écrit la firme dans son communiqué. « Si vous ou vos collaborateurs connaissez déjà les feuilles de calcul et les formules, vous serez ravis d’apprendre que pratiquement tout ce que vous savez s’applique ici ».

L’outil est principalement destiné à être utilisé pour les applications et les sites web au sein des entreprises, mais Honeycode permet également de créer des applications destinées au public. Il est gratuit pour créer des applications pour jusqu’à 20 utilisateurs. Au-delà, il est payant en fonction du nombre d’utilisateurs ainsi que des besoins de stockage qui utilisent les infrastructures d’AWS.

