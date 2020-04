Amazon France : les ventes chutent de 20% suite à la fermeture des entrepôts

Amazon France a enregistré une baisse de 20% de ses ventes suite à la fermetures de ses entrepôts. Alors que les autres succursales européennes profitent largement du confinement, la filiale française doit se reposer sur les commandes de ses vendeurs tiers pour limiter les dégâts. Sans surprise, de nombreuses enseignes concurrentes profitent de la dégringolade d’Amazon.

Saisi par le syndicat Sud-Solidaires, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Amazon France à cesser la livraison des PC, smartphones et tous les produits non essentiels. Considérant ce jugement impossible à appliquer, et craignant une amende en cas d’infraction, Amazon a préféré fermer ses entrepôts français jusqu’à nouvel ordre. Pour le moment, les commandes sont donc assurées par les entrepôts européens du groupe.

La fermeture des entrepôts français entraîne d’importants retards dans la livraison et l’expédition des colis. Dans ces conditions, de nombreux Français ont préféré s’abstenir de commander sur le site, rapporte la dernière édition du baromètres Foxintelligence réalisé pour BFM Business et LSA. Selon le rapport, le chiffre d’affaires d’Amazon France a plongé de 20% depuis l’annonce de la fermeture. C’est une première pour la firme américaine. La part de marché de l’entreprise est descendue de 9% pour s’établir à 27%.

Fnac, Veepee et Cdiscount profitent des déboires d’Amazon en France

D’après le baromètre, cette baisse reste limitée malgré les circonstances exceptionnelles. Pour limiter l’effondrement de ses ventes, Amazon peut compter sur les « bonnes ventes des vendeurs tiers ». Pour la première fois, 65% du volume d’affaires d’Amazon dépend d’ailleurs des commandes enregistrées par des vendeurs tiers. Si la division française est en baisse, ce n’est pas le cas dans les autres pays d’Europe. Grâce aux mesures de confinement, les ventes ont grimpé de 20% en Allemagne, de 33% en Espagne et de 43% au Royaume-Uni.

En France, les enseignes de e-commerce, dont Fnac, Veepee et Cdiscount, récupèrent les consommateurs ayant momentanément déserté Amazon. Selon le baromètre, 10% des internautes habitués d’Amazon ont passé commande chez une autre enseigne, en hausse de 4% par rapport au mois dernier.

Quoi qu’il en soit, on notera qu’Amazon pourrait bientôt rouvrir les portes de ses entrepôts en France. La firme a en effet saisi la cour d’appel de Versailles pour contester l’ordonnance du tribunal de Nanterre. « Nous réévaluerons notre position une fois que l’arrêt de la cour d’appel aura été rendu vendredi 24 avril » explique Amazon dans un communiqué de presse. L’entreprise précise que les salariés seront priés de «rester chez eux jusqu’au samedi 25 avril inclus».

Source : BFM Business