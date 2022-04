Amazon continue d’espionner les utilisateurs avec Alexa, Samsung présente ses excuses à cause d’une pub, c’est le récap

Amazon continue d'espionner les utilisateurs avec Alexa, Samsung contraint de présenter ses excuses après la diffusion d'une publicité, Elon Musk tenté à l'idée de racheter Coca-Cola après Twitter, c'est le récapitulatif des actualités principales de ce vendredi 29 avril 2022.

Trop occupé à boucler vos dossiers urgents avant de partir en week-end ? Si c'est le cas, vous n'avez probablement pas eu le temps de consulter avec attention Phonandroid et de vous tenir au courant des différentes actualités de l'univers Android et High-Tech. Pas de problème, nous résumons pour vous dans cet article les informations essentielles de la veille, en l'occurrence de ce vendredi 29 avril 2022. Au programme, une étude qui confirme qu'Amazon continue de vous espionner via Alexa, Samsung contraint de présenter ses excuses à cause d'une publicité, et Elon Musk tenté à l'idée de racheter Coca-Cola après Twitter… En piste !

Amazon continue d'espionner vos conversations avec Alexa

Des chercheurs affiliés à plusieurs universités américaines ont publié une nouvelle étude centrée sur Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Les experts sont formels, Amazon continue d'exploiter les données vocales collectées via ses appareils compatibles avec Alexa pour diffuser des publicités ciblées sur ses propres plateformes et sur les sites web qui affichent des pubs Amazon. La chose a été confirmée par le géant du e-commerce, qui assume totalement.

En savoir plus : Amazon Alexa espionne vos conversations pour vous inonder de pubs ciblées

Samsung présente ses excuses après la diffusion d'une pub

Il y a quelques jours, Samsung a dévoilé une nouvelle publicité dans laquelle on peut apercevoir une jeune femme courir seule la nuit dans les rues de Londres. Le but étant de “célébrer l'individualité et la liberté de faire de l'exercice à toute heure”. Seulement, les critiques sont rapidement tombées, jugeant que cette publicité était caractéristique d'un cruel manque de discernement sur la sécurité des femmes en zone urbaine, surtout la nuit.

En savoir plus : Samsung présente ses excuses après une publicité montrant une femme courir seule en pleine nuit

Après Twitter, Elon Musk se tâte à acheter Coca-cola

On le sait, Elon Musk n'est pas seulement l'homme le plus riche de la planète, c'est aussi l'un des plus grands trolls présents sur Twitter. Après avoir fait l'acquisition du réseau social, le PDG de Tesla s'est montré à nouveau taquin sur l'oiseau bleu. En effet, il vient d'annoncer avec une certaine ironie son nouveau projet : racheter Coca-Cola. Son objectif : remettre la cocaïne dans la composition du célèbre soda.

En savoir plus : Après Twitter, Elon Musk veut “racheter Coca-Cola pour remettre de la cocaïne dedans”