Amazon annonce la fermeture de son service de stockage de fichiers Drive en 2023

Mauvaise nouvelle pour les quelques personnes qui comptaient sur Amazon Drive pour stocker leurs fichiers importants dans le cloud, Amazon ferme le service. Amazon a annoncé que Drive fermera à la fin de l’année 2023.

Dans un email à ses clients, Amazon a annoncé que le service de stockage de fichiers dans le cloud Drive sera supprimé le 31 décembre 2023. « Au cours des 11 dernières années, Amazon Drive a servi de service de stockage en nuage sécurisé pour les clients d'Amazon afin de sauvegarder leurs fichiers », indique Amazon dans son courriel aux clients actuels d'Amazon Drive. « Le 31 décembre 2023, nous ne prendrons plus en charge Amazon Drive afin de concentrer davantage nos efforts sur le stockage de photos et de vidéos avec Amazon Photos »

Pour rappel, Amazon Drive, anciennement Amazon Cloud Drive, a été lancé en 2011 pour fournir des services de stockage dans le cloud, de sauvegarde de fichiers, de partage de fichiers et d'impression de photos. Il offrait 5 Go de stockage gratuit avec des applications pour Android, iOS et un site Internet. Avec une fermeture annoncée à la fin de l’année prochaine, cela vous laisse un peu plus d'un an pour trouver une solution de remplacement et transférer vos fichiers.

Clap de fin pour Amazon Drive, le service de stockage de fichiers dans le cloud

Avant la suppression totale du service le 31 décembre 2023, Amazon va petit à petit arrêter ses services. Le 31 octobre de cette année, l'application Amazon Drive sera retirée des magasins d'applications iOS et Android. Le 31 janvier de l'année prochaine, Amazon mettra fin à la prise en charge du téléchargement de fichiers sur le site Web d'Amazon Drive, ce qui signifie que vous serez limité à l'affichage et au téléchargement de fichiers après cette date.

Les clients pourront transférer la plupart de leurs fichiers vers Amazon Photos, qui offre essentiellement le même service, mais tous les fichiers ne seront pas pris en charge. Pour les fichiers restants, vous devrez trouver un autre service de stockage dans le cloud. Si vous ne savez pas vers quel hébergeur vous tourner, vous pouvez aller consulter notre guide des meilleurs services cloud pour sauvegarder vos données.

Pour transférer vos données, vous devrez d’abord télécharger vos fichiers. Il vous suffit de vous rendre sur le site amazon.com/clouddrive et vous connecter en utilisant votre compte Amazon. Sélectionnez les fichiers et dossiers que vous souhaitez sauvegarder, puis cliquez sur l'icône de téléchargement qui apparaît en bleu dans la navigation supérieure.