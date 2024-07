Adobe ajoute la 3D assistée par IA à Photoshop et Illustrator, voici les nouveautés

Adobe pousse encore plus loin les limites de la création numérique avec des outils d'intelligence artificielle dans Photoshop et Illustrator. Ces fonctionnalités, néanmoins réservées aux abonnés payants, promettent d'accélérer et de simplifier les processus créatifs des utilisateurs.

Adobe continue d'enrichir ses applications phares avec des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. La dernière mise à jour inclut des outils comme le “Selection Brush Tool” dans Photoshop, qui simplifie la sélection d'éléments dans une image, et “Generative Shape Fill” dans Illustrator, qui permet de remplir des formes avec des détails complexes. Ces outils visent à accroître la productivité des créateurs, mais ils sont disponibles uniquement pour les utilisateurs abonnés payants.

L'intégration de ces nouvelles fonctionnalités s'inscrit dans une série d'améliorations IA précédemment introduites par Adobe. En avril 2024, l'entreprise avait déjà intégré l'IA Firefly dans Photoshop, qui permet de générer des images à partir de descriptions textuelles. Cette fonctionnalité a transformé la création visuelle en rendant des tâches complexes accessibles même aux débutants. Par ailleurs, la société a récemment lancé VideoGigaGAN, un outil d'IA conçu pour améliorer les vidéos de basse qualité en augmentant leur résolution jusqu'à 4K.

Adobe intègre des outils IA pour la création 3D qui facilitent la génération de modèles complexes dans Illustrator

Avec des outils comme “Generative Shape Fill” et le nouvel “Adjustment Brush Tool”, Illustrator permet désormais de créer des motifs et des effets visuels plus détaillés et précis. Les utilisateurs peuvent utiliser des prompts textuels pour générer des styles variés, y compris 3D et géométriques. Ceci rend donc le logiciel encore plus puissant pour les designers professionnels en particulier. De plus, le nouvel outil Mockup aide les créateurs à visualiser leurs designs sur des objets physiques, comme des emballages ou des vêtements.

Ces innovations renforcent l'offre d'Adobe pour les créateurs professionnels, en simplifiant des processus souvent longs et complexes. Ces nouvelles fonctionnalités, bien que réservées aux abonnés payants, offrent des outils avancés qui vont clairement aider les designers dans leur travail. Mais pour le grand public et les passionnés, ces outils permettent d'explorer de nouvelles possibilités artistiques en rendant des techniques auparavant réservées aux professionnels plus accessibles et faciles à utiliser.