Asus veut séduire les joueurs trentenaires avec ses nouveaux ROG Zephyrus G14 et G16

Comme chaque année, Asus profite du CES pour annoncer ses nouveaux ordinateurs gaming. Deux attirent l’attention : les Zephyrus G14 et G16. Des modèles qui existaient déjà, mais qui ont été repensés pour 2024, avec un châssis beaucoup plus sobre. De quoi séduire les joueurs de 30 ans et plus qui ne veulent pas d’un produit trop clinquant.

Comme leurs prédécesseurs, ces Zephyrus 2024 veulent allier puissance et finesse. Leur nouvelle robe, tout en aluminium (noir ou argent) délaisse le système Anime Matrix pour une simple barre LED beaucoup plus discrète. On aime. Le Zephyrus G14 ne fait que 1,6 cm d’épaisseur pour 1,5 kilo tandis que le modèle G16 fait 1,5 cm pour 1,8 kilo. C’est peu pour des PC gamers.

Des PC aux caractéristiques techniques gonflées

Concernant les caractéristiques techniques, Asus a fait les choses bien. Les deux PC disposent d’un écran OLED (14 et 16 pouces). Le G14 arbore une dalle en 3K avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz tandis que le G16 a lui une dalle 2,5K 240 Hz. L’OLED apporte de nombreux avantages par rapport au LCD classique, comme un meilleur contraste et un meilleur temps de réponse. C’est évidemment le gros point fort de cette série 2024 de Zephyrus.

Le Zephyrus G16 est équipé d’un processeur Intel Core i9 185H au maximum, ainsi que d’une RTX 4090. Le G14 n’a pas non plus à rougir. Il embarque une RTX 4070 au max, ce qui est déjà bien pour un laptop. Pour ce modèle Asus a privilégié AMD avec un CPU Ryzen 8000 sans plus de précisions.

Les deux Zephyrus sortiront dans le courant du premier trimestre 2024. Le G14 débutera à 1999 euros tandis que le G16 sera vendu à partir de 2399 euros. Le constructeur a également annoncé d'autres PC ROG : la gamme Strix s'étend avec les SCAR G16 et G18 tandis que les TUF voient arriver les F16, A15 et A16.