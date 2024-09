Abonné SFR ou RED, le mail que vous allez recevoir ne va vraiment pas vous plaire

Les clients SFR ou RED sont en ce moment informés d'une nouvelle dont ils se seraient bien passés. Certaines personnes ont déjà reçu un mail à ce propos et il n'a pas manqué de les énerver.



La rentrée n'est généralement pas une période très appréciée. Elle signe la fin des vacances pour de nombreux écoliers, mais aussi pour les travailleurs revenus de leurs congés estivaux. C'est aussi la période de l'année où beaucoup d'augmentations tarifaires sont actées : assurance, essence, transports… Une tendance suivie sans surprise par les fournisseurs d'accès Internet (FAI). Cette année, c'est SFR et sa filiale low cost RED qui dégainent les premiers. De nombreux abonnés commencent à recevoir des mails en ce sens.

Ils concernent les clients mobiles des deux opérateurs, ainsi que les clients box chez SFR. Intitulé dans tous les cas “Le tarif de votre offre évolue pour vous offrir la meilleure expérience“, il ressemble aux autres messages auxquels on commence malheureusement à s'habituer.

L'opérateur essaye d'abord de se justifier : “Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous travaillons et investissons sans relâche sur la qualité et la maintenance de nos réseaux, avec un objectif: vous offrir la meilleure expérience partout en France pour surfer, partager vos stories, regarder vos séries avec toujours plus de fluidité et de rapidité“. Ça c'est pour les mobiles. Côté box, il appuie sur le visionnage de films, le jeu en réseau et le partage de fichiers.

SFR et RED annoncent une mauvaise nouvelle à leurs abonnés

Vient ensuite ce que vous redoutez : l'augmentation des tarifs. Elle oscille entre 0,99 et 1,99 € selon les cas. Notez qu'il n'y a absolument aucune contrepartie pour compenser la hausse tarifaire, ni aucun moyen de la refuser. Si vous n'en voulez pas, la seule solution est de résilier votre abonnement, ce qui peut se faire sans frais dans les 4 mois suivant la réception du mail.

Après l'augmentation générale de toutes les offres SFR en mars dernier, c'est un nouveau coup dur. Le FAI cherche sûrement à amortir le coût de la 5G, offerte à presque tout le monde au début de l'été. Il s'agit aussi très probablement d'une manière simple d'éponger un peu sa dette colossale. La manœuvre risque cependant de provoquer une nouvelle hémorragie d'abonnés, aussi bien sur le fixe que sur le mobile.