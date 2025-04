À quoi sert cette nouvelle puce 24 fois plus puissante que le meilleur supercalculateur au monde ?

Et si Google venait de créer la puce qui rend votre ChatGPT préféré aussi rapide qu’un coup de fil ? Ironwood, son nouveau bijou technologique, promet des miracles… mais à quoi sert-elle vraiment ?

Google a levé le voile sur Ironwood, sa dernière puce dédiée à l’IA, lors de la conférence Google Cloud Next 2025. Selon le géant américain, cette TPU de 7e génération surpasse de 24 fois la puissance du supercalculateur le plus rapide au monde. Un monstre de 42,5 exaflops quand il est déployé à grande échelle. Mais concrètement, à quoi sert une telle puissance ?

Contrairement aux générations précédentes, Ironwood est spécialisée dans l’inférence, l’étape où l’IA applique ses connaissances pour répondre à des questions ou générer du contenu. Exit l’entraînement des modèles, place à l’exécution efficace. « Nous entrons dans l’âge de l’inférence, où les agents IA doivent raisonner, pas juste recracher des données », explique Amin Vahdat, vice-président de Google.

Performance, économie… et pensée complexe

Avec 192 Go de mémoire haute vitesse par puce et une bande passante de 7,2 Tbit/s, Ironwood peut gérer des modèles d’IA bien plus gros et complexes. Surtout, elle consomme deux fois moins d’énergie par opération que sa prédécesseure. Un atout clé à l’ère des data centers assoiffés en électricité.

Cette efficacité énergétique permet à Google de proposer des services comme Gemini 2.5, capable d’adapter sa profondeur de raisonnement selon la complexité de la tâche. Imaginez : un même modèle peut découvrir des médicaments le matin et composer une musique pour votre soirée, le tout sans surchauffer.

Google ne s’arrête pas au matériel. La firme annonce aussi un kit de développement pour agents multiples, permettant à différentes IA de collaborer. Un protocole (A2A) assure même la compatibilité entre agents concurrents, comme Salesforce et SAP. L’objectif ? Que votre assistant RH et votre logiciel comptable dialoguent sans accroc.

Pour les entreprises, Ironwood pourrait réduire les coûts d’exploitation de l’IA de 40 %, selon Google. De quoi convaincre les secteurs réticents, comme la santé ou la finance, de sauter le pas. Reste à voir si Microsoft et Amazon suivront avec leurs propres puces… ou s’ils laisseront Google dominer l’âge de l’inférence.