À quel point les voitures électriques sont moins polluantes que les thermiques ? Cette étude a la réponse

Une étude montre que dans l'un des plus grands pays du monde, conduire une voiture électrique pollue bien moins que conduire une thermique. La différence entre les deux est très significative.

Si l'on vous demande de donner un avantage essentiel des voitures électriques (VE) sur les thermiques, il y a de très fortes chances que vous répondiez spontanément : “elles sont moins polluantes”. Et en effet, un tel véhicule rejette moins de polluants à l'échappement. Il ne faut certes pas oublier qu'en terme d'émissions de particules fines, l'écart est plus faible, ou qu'il faut rouler pendant un certain temps avant qu'une VE ait un impact positif. Mais globalement, ce dernier existe bel et bien.

Une étude de l'Union of Concerned Scientists (UCS) a mesuré les niveaux d'émissions moyens des voitures électriques en les comparant à une thermique “efficace”. Comme point de référence, ils ont ainsi choisi un véhicule à essence consommant 57 mpg (mile per gallon), soit environ 4,13 L/100 km. Le but était de répondre à la question suivante : à quel point conduire une watture est réellement plus “propre” que conduire un véhicule à essence ou diesel ? Les résultats sont très encourageants.

Les voitures électriques polluent bien moins que leurs équivalents thermiques dans ce pays

L'UCS conclut qu'en moyenne, conduire une voiture électrique produit 33 % d'émissions de moins qu'une thermique qui consomme peu. Ce chiffre a été calculé en prenant en compte les données de l'ensemble des États-Unis. D'ailleurs, contrairement à 2012 où seuls 45 % étaient concernés, les EV sont désormais significativement plus “propres” sur 93 % du territoire américain.

Il existe des variations en fonction des états auxquels on s'intéresse, dans la mesure où tous ne produisent pas l'électricité nécessaire aux voiturex de la même manière. Cela n'empêche pas les auteurs de l'étude de souligner l'importance des résultats obtenus : “pour la première fois, nous constatons que pour tout le monde aux États-Unis, conduire le véhicule électrique le plus efficace produit moins d'émissions participant au réchauffement climatique que n'importe quel véhicule à essence disponible actuellement (y compris les hybrides non rechargeables)“.