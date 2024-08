À peine dévoilé, le Pixel 9 Pro est déjà en promotion chez Boulanger !

Google vient tout juste d’annoncer la sortie de ses nouveaux smartphones de la série Pixel 9. L’un des modèles les plus attendus était le Pixel 9 Pro. Vous voulez craquer ? Bonne nouvelle, il est déjà en promotion chez Boulanger ! Vous pouvez ainsi l'avoir à 849 € au lieu de 1199 € dans sa version de 256 Go. On vous explique tout !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Dévoilé il y a à peine 3 jours lors de la conférence Made by Google, le Google Pixel 9 Pro est le nouveau fer de lance de la gamme des smartphones haut de gamme du géant américain. Affiché avec un prix de lancement de 1099 euros pour sa version 128 Go, il cumule actuellement 3 promotions chez Boulanger pour que vous puissiez l’obtenir au tarif le plus bas possible.

Le modèle en promotion est la version 256 Go. Normalement en vente à 1199 euros, vous bénéficiez de 100 euros de remise immédiate pour baisser le prix à seulement 1099 euros. Dans les faits, vous obtenez 2 fois plus de stockage pour le même prix que le 128 Go. Mais ce n’est pas tout car avec le code promo GOOGLE50, vous obtenez 50 euros de réduction supplémentaire. Enfin, Boulanger propose un bonus reprise de 200 euros sur votre ancien téléphone. Ce bonus s’applique directement à votre panier. Quand on cumule les trois offres, on obtient le téléphone à seulement 849 euros au lieu de 1199 euros, soit une remise de 350 euros !

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS DU GOOGLE PIXEL 9 PRO ?

La première chose qui frappe avec ce modèle, c’est le bloc photo qui a été retravaillé pour offrir un aspect arrondi tout en gardant la position horizontale. Pour l’écran, le Pixel 9 Pro est équipé d’une dalle OLED 6,34 pouces avec une résolution 1280 x 2856 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone tourne avec la nouvelle puce Tensor G4, gravée en 4 nm, qui profite des dernières innovations en matière d’intelligence artificielle made by Google. La puce est couplée à 16 Go de mémoire vive.

Depuis le début, Google met l’accent sur la partie photos et vidéos sur ses smartphones. Comme à son habitude, la gamme Pixel utilise des capteurs aux caractéristiques assez peu impressionnantes mais les photos et vidéos sont boostés par la retouche logicielle et l’intelligence artificielle. Sur la version Pro du Pixel 9, on profite à l’arrière de 3 capteurs : un grand-angle Samsung Isocell GNK de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 48 MP.

En ce qui concerne l’autonomie, le Pixel 9 Pro dispose d'une batterie de 4 700 mAh. Grâce à la puce Sensor G4 très efficiente en énergie, vous pouvez utiliser votre smartphone plus de 24 heures entre deux recharges.