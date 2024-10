A bas les clichés : les joueurs de jeu vidéo français sont sociables, font du sport et se cultivent

Le cliché du joueur de jeu vidéo qui reste enfermé dans sa grotte n'a pas lieu d'être. Les gamers peuvent même être plus sportifs et ouverts aux activités culturelles que le reste de la population.

Les gamers sont-ils des accros aux jeux vidéo qui ne s'adonnent à aucune autre activité ? Loin de là, d'après les résultats d'une étude menée par Médiamétrie pour le compte du SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs). Ils sont même plus ouverts aux autres activités culturelles et au sport que le reste de la population.

76 % des sondés qui déclarent jouer aux jeux vidéo font du sport au moins une fois par mois, contre 70 % de l’ensemble de la population, apprend-on de l'enquête. Les joueurs sont aussi 71 % à lire régulièrement, un taux qui tombe à 66 % pour la population française en général. Les sorties au cinéma sont aussi plébiscitées par les gamers, à hauteur de 90 %, contre 85 % pour l’ensemble de la population.

On peut être gamer et faire du sport, lire et aller au cinéma

Le jeu vidéo n'est pas perçu comme un loisir solitaire, mais qui se partage et qui peut être vecteur de sociabilité. 59 % des joueurs s'adonnent au multi, en ligne ou en local. “71 % des parents déclarent jouer avec leurs enfants au moins occasionnellement, une augmentation de 2 points par rapport à 2023, et 73 % des Français considèrent le jeu vidéo comme un loisir pour toute la famille”, fait savoir l'étude. 59 % des joueurs estiment que le jeu vidéo permet de créer du lien social, 53 % des 10-14 ans et 45 % des 15-24 ans ont même le sentiment d’appartenir à une communauté.

L'image de l'industrie du jeu vidéo ne cesse de progresser. 82 % des Français la perçoivent comme un secteur innovant, 79 % estiment que les jeux vidéo sont créés par de vrais artistes et 62 % le voient comme une activité positive. 61 % des sondés considèrent que le jeu vidéo permet de développer des compétences ou des savoir-faire.

L'enquête confirme la domination du smartphone comme support de jeu privilégié (56 %), devant la console de salon (45 %), l’ordinateur (38 %) et la console portable (23 %). Les jeux casual/mobile sont les plus populaires (35 %), suivis par les jeux de course automobile (26 %), les jeux de plateforme (25 %), les jeux d’action (25 %) et les jeux de rôle/aventure (24 %).

40 % des Français ont acheté un contenu jeu vidéo au cours des 12 derniers mois, (74 % chez les 25-34 ans). La France fait de la résistance contre le dématérialisé, 67 % des acheteurs préférant encore le format physique, avec pour arguments le plaisir de l’objet (48 %) et la possibilité de revente (43 %). Enfin, malgré les difficultés des boutiques spécialisées, 53 % des acheteurs privilégient l’achat en magasin, contre 47 % sur Internet.