5G : Samsung va déployer des drones et une IA pour aider à l’installation des antennes

Samsung travaille actuellement sur une solution mixant des drones et une intelligence artificielle pour aider les opérateurs à l’installation et la maintenance des antennes 5G. Ce dispositif permettrait de gagner en productivité, et éviterait aux techniciens des interventions dangereuses en hauteur.

La 5G est l’une des priorités pour le gouvernement français, qui souhaite que son déploiement se fasse dans les plus brefs délais. Avec la pandémie mondiale, l’opération a évidemment pris du retard, et pour l’heure les enchères pour l’attribution des fréquences 5G aux différents opérateurs sont toujours fixées au mois de septembre 2020.

Si la position de Huawei en tant qu’équipementier télécom est compromise dans l’Hexagone, Samsung compte bien s’imposer sur ce terrain. En effet, le constructeur sud-coréen travaille actuellement sur une solution mixant drones et IA pour aider les opérateurs à l’installation et à la maintenance des antennes 5G et 4G.

Selon les dires de la firme, entre 10 à 15% des antennes actuelles sont mal positionnées, la faute à de mauvaises mesures et aux intempéries (des vents violents par exemple) qui peuvent faire dériver les installations de leur alignement. Concrètement, ce dispositif permettra aux ingénieurs de prendre des mesures directement à l’aide d’un drone, piloté via un smartphone.

Une solution rapide et sécurisée

Ces données seront ensuite envoyées instantanément sur un serveur, où elles seront traitées par une intelligence artificielle. Cette IA, grâce à de nombreux algorithmes, sera capable de vérifier la rotation et l’inclinaison de l’antenne. Au bout de quelques minutes seulement, les résultats seront envoyés à l’ingénieur qui pourra agir en conséquence.

Sans ce dispositif, une opération de ce type requiert en général plusieurs heures, ainsi que l’intervention physique d’un technicien. La manœuvre n’est pas sans danger, puisque les antennes sont généralement placées en hauteur, sur des clochers d’églises, sur des poteaux ou des châteaux d’eau. Grâce à la solution de Samsung, les risques inhérents à ces interventions seraient donc réduits à zéro.

En effet, la prochaine étape du constructeur est de procéder aux réajustements des antennes à distance, via des commandes dédiées. Samsung compte proposer ce dispositif aux différents opérateurs dans le courant de l’année 2020.

Source : Samsung