5G : les forfaits Orange se dévoilent avant l’heure, l’internet illimité coûte près de 100 €

Alors qu'Orange ne devait pas dévoiler ses futurs forfaits 5G avant le 8 octobre prochain, voilà que les tarifs fuitent déjà. Accrochez-vous, car si le prix d'un forfait 70 Go reste accessible, les prix s'envolent quant il s'agit d'opter pour de l'illimité.

Comme nous l'évoquions très récemment, c'est le 8 octobre prochain qu'Orange devrait présenter ses nouveaux forfaits 5G. Si l'on avait une petite idée de l'enveloppe data proposée Orange, voilà que de nouvelles infos viennent de fuiter : on connait maintenant avec précision les prix de l'opérateur historique.

Orange s'apprête à dévoiler des forfaits 5G situés entre 39,99 et 94,99 euros/mois

Selon un document interne qui a fuité sur la Toile, Orange présenterait dans une dizaine de jours pas moins de 9 forfaits. 4 d'entre eux sont compatibles 5G, alors qu'aucun réseau n'est encore disponible en France, puisque les enchères viennent seulement d'être lancées par l'Arcep.

Les forfaits en question se décomposent de la manière suivante pour les clients qui ne disposent pas d'un pack Open :

Forfait 5G – data 70 Go : 39,99 €

Forfait 5G – data 100 Go : 49,99 €

Forfait 5G – data 150 Go : 64,99 €

Forfait 5G – illimité : 94,99 €

Les forfaits 5G pour les clients qui ont un pack Open sont les suivants :

Forfait 5G – data 70 Go : 29,99 €

Forfait 5G – data 100 Go : 39,99 €

Forfait 5G – data 150 Go : 49,99 €

Forfait 5G – illimité : 79,99 €

Orange précise par ailleurs que, concernant les forfaits 70 et 100 Go, il sera possible de les utiliser dans les zones suivantes : Europe, DOM, Suisse et Andorre. La formule à 150 Go sera quant à elle limitée à 100 Go dans les zones précitées. Enfin, la formule illimitée à 94,99 ou 79,99 € donnera elle aussi aussi à 100 Go dans les régions évoquées, mais couvrira davantage de zones, puisqu'il sera possible de l'utiliser aux États-Unis, au Canada et en Chine.

Les tarifs des forfaits Orange seraient revus à la hausse

En bonus, pour toute souscription à l'un de ses nouveaux forfaits compatibles 5G, Orange propose 6 mois d'abonnement gratuit à OCS en OTT. Au-delà, l'abonnement passe à 9,99 €/mois. Enfin, Orange explique que les abonnés aux deux forfaits les plus chers pourront accéder à une “option Multi-SIM Appels et Internet gratuit sur demande”.

Le prix des nouveaux forfaits compatibles 5G serait donc revu à la hausse par rapport à leur équivalent en 4G. A titre de comparaison, un forfait 70 Go 4G coûte actuellement 19,99 €/mois pendant 12 mois, puis 34,99 €/mois. Les clients Open ne dépensent quant à eux que 9,99 €/mois la première année, pour passer à 34,99 €/mois. Une “petite” hausse des prix est donc à prévoir pour profiter du réseau 5G.

Source : iGeneration