-47% sur BLUETTI : des solutions d’énergie verte à prix imbattables pour le Black Friday !

Ne passez pas à côté des offres Black Friday de BLUETTI : jusqu’à -47% sur des stations électriques portables et panneaux solaires. Pratiques, durables et polyvalents, ces équipements sont parfaits pour vos voyages, votre maison ou vos escapades hors réseau.

Avec l’arrivée du Black Friday, BLUETTI propose des réductions exceptionnelles jusqu’à -47% sur une sélection de produits phares, disponibles du 11 novembre au 2 décembre. Conçus pour répondre à une grande variété de besoins, les équipements BLUETTI allient polyvalence, économies et fiabilité. Que ce soit pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, ces solutions d’énergie portable s’imposent comme des indispensables pour les voyageurs, les amateurs d’aventures hors réseau, ou les foyers à la recherche d’un système de secours performant. Une opportunité unique pour s’équiper ou offrir des cadeaux pratiques et innovants.

Ainsi, pendant ces prochains jours, vous pouvez par exemple profiter des offres suivantes sur les stations électriques portables :

Meilleurs cadeaux pour les voyageurs : les stations AC180 et AC70

La station électrique portable AC180 est un incontournable pour les amateurs de voyages et d’activités extérieures. Avec une capacité de batterie de 1 152 Wh et une puissance de sortie de 1 800 W, elle peut alimenter une large gamme d’appareils, comme un réfrigérateur portable pendant plus de 15 heures ou une lampe LED pour 93 heures. Compacte et facile à transporter, l'AC180 est conçue pour offrir une autonomie optimale grâce à une recharge rapide (80 % en seulement 45 minutes) et une compatibilité avec les panneaux solaires jusqu’à 500 W. Sa robustesse et sa technologie LiFePO4 assurent plus de 3 000 cycles de charge, garantissant une durabilité exceptionnelle pour les aventures prolongées.

La station électrique portable AC70 est parfaite pour ceux qui recherchent une solution plus légère et adaptée à des besoins simples. Avec une capacité de 768 Wh et une puissance de 1 000 W, elle est idéale pour garder vos appareils essentiels chargés, comme les téléphones, ordinateurs ou caméras, pendant des sorties en plein air ou du camping. Sa recharge rapide (80 % en 45 minutes) et sa compatibilité avec les voitures (12/24 V) la rendent extrêmement pratique pour les déplacements. Conçue pour être sécurisée et durable, l'AC70 offre une garantie de 5 ans et intègre des batteries LiFePO4 pour une longue durée de vie.

Cadeau idéal pour les aventuriers hors réseau : la station AC200L

L'AC200L de BLUETTI est la station idéale pour les aventuriers hors réseau et les amateurs de vanlife. Avec une capacité impressionnante de 2 048 Wh et une puissance de sortie de 2 400 W, elle peut alimenter une large gamme d'appareils essentiels, tels qu’un réfrigérateur portable pendant 28 heures, un projecteur pendant 4,7 heures ou encore une machine à café. Polyvalente et performante, elle garantit un confort optimal pour une expérience off-grid inoubliable, même dans les conditions les plus exigeantes.

Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, l’AC200L peut être associée à des accessoires comme le B300K Battery Pack, qui double sa capacité totale à 4 812 Wh, ou le Charger1, un chargeur rapide qui réduit considérablement le temps de recharge. Ces options permettent une autonomie prolongée pour des aventures de longue durée, en toute sérénité.

Conçue pour répondre aux besoins spécifiques des voyageurs hors réseau, l’AC200L est compatible avec des panneaux solaires pour une recharge écologique et durable, même dans des zones reculées. Sa technologie avancée LiFePO4 assure plus de 3 000 cycles de charge, soit environ 10 ans d'utilisation, tout en offrant une fiabilité exceptionnelle. Compacte et facile à transporter, elle s’impose comme un incontournable pour les longs voyages et les escapades loin des infrastructures classiques.

Des cadeaux pratiques pour les propriétaires : les stations AC300 et AC500

Les stations électriques BLUETTI AC300 et AC500 sont des solutions idéales pour garantir une alimentation en énergie ininterrompue à la maison. Dotées d’une capacité modulaire (jusqu’à 6 000 Wh pour l’AC300 et 16 000 Wh pour l’AC500 avec des batteries additionnelles), elles assurent un fonctionnement optimal des appareils essentiels tels que les réfrigérateurs, congélateurs, CPAP, et modems WiFi. Leur fonction d’alimentation sans coupure (UPS) protège vos équipements sensibles des interruptions électriques soudaines, offrant confort et sécurité à votre foyer.

Grâce à leur conception modulaire, les séries AC300 et AC500 permettent d’ajouter des batteries supplémentaires B300K, augmentant significativement la capacité totale de stockage énergétique. Avec ces extensions, il devient possible d’alimenter des appareils énergivores comme des climatiseurs ou des outils électriques pour des durées prolongées. La flexibilité offerte par ces configurations en fait des choix parfaits pour répondre aux besoins intensifs des foyers modernes.

Les modèles AC300 et AC500 sont particulièrement utiles lors des pannes de courant ou des intempéries. Capables de se recharger rapidement grâce à des panneaux solaires ou un raccordement classique, ils assurent une autonomie continue même en période de crise. Conçus pour une durabilité exceptionnelle grâce à la technologie LiFePO4, ces systèmes garantissent des performances optimales pendant plus de 4 000 cycles de charge, soit environ 10 ans d’utilisation. Pour les propriétaires soucieux de leur sécurité énergétique, ces stations sont une solution pratique et pérenne.

Un cadeau parfait pour les campeurs : panneau solaire PV350

Le PV350 de BLUETTI est un panneau solaire pliable conçu pour répondre aux besoins des campeurs et adeptes de la vie en van. Avec une puissance de 350 W et un taux de conversion élevé de 23,4 %, il garantit une production d’énergie optimale, même en conditions de faible luminosité. Fabriqué à partir de matériaux durables et résistant à l’eau (norme IP65), il est prêt à affronter toutes les aventures, tout en restant compact et facile à transporter grâce à son design pliable.

Le PV350 offre une autonomie totale pour les activités éloignées du réseau électrique. Il peut alimenter des appareils essentiels comme des réfrigérateurs portables, des ordinateurs, ou des lampes LED, en captant efficacement l’énergie solaire. Compatible avec la plupart des générateurs solaires du marché, il est particulièrement adapté aux stations électriques BLUETTI, garantissant une alimentation durable et écoresponsable où que vous soyez.

Associé à des stations électriques comme l’AC200L, l’AC300 ou l’AC500, le PV350 maximise les performances des équipements en prolongeant leur autonomie et en permettant une recharge rapide en pleine nature. Ce complément indispensable offre aux campeurs une tranquillité d’esprit inégalée, leur permettant de rester connectés et équipés tout au long de leurs expéditions.

Profitez des offres BLUETTI et soutenez un avenir durable

Les offres Black Friday de BLUETTI représentent une opportunité unique pour s’équiper en solutions d’énergie portable à des prix imbattables. Que ce soit pour offrir un cadeau pratique ou pour préparer vos propres aventures, ces remises exceptionnelles ne doivent pas être manquées. Vous pouvez bénéficier de 5% de réduction supplémentaire avec le code promo “bluettiphon” sur le site officiel BLUETTI ou “BLUETTIOFF” sur Amazon.

En tant que pionnier dans le domaine de l’énergie verte, BLUETTI s’engage à fournir des solutions innovantes et durables, tout en soutenant des initiatives comme le programme LAAF, visant à apporter de l’électricité à 1 million de foyers africains hors réseau. Présente dans plus de 110 pays, la marque se distingue par son engagement envers la durabilité et son expertise technologique, faisant d’elle un leader de confiance dans le secteur.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par BLUETTI.