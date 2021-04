300 cartes graphiques Nvidia de contrebande saisies par la douane

A Hong Kong, la douane s'est emparée de 300 cartes graphiques Nvidia dédiées au minage de cryptomonnaies qui étaient transportées illégalement. La situation de pénurie alimente le marché noir et la spéculation sur les GPU.

Alors que la pénurie de cartes graphiques doit durer encore au moins jusqu'au deuxième trimestre 2021, la douane de Hong Kong a saisi une cargaison de 300 cartes graphiques de contrebande de marque Nvidia. Une marchandise dont la provenance n'a pas encore été clairement identifiée et qui devait probablement servir le marché chinois.

Nvidia CMP 30HX : une carte graphique dédiée au minage de cryptomonnaies

Les 300 GPU étaient transportés illégalement à bord d'un bateau de pêche, dans lequel ont été retrouvés d'autres produits de contrebande : des smartphones, des produits cosmétiques, des ailerons de requin…

Les cartes graphiques partageaient toutes la même référence. Il s'agit de la Nvidia CMP 30HX, une carte graphique mise récemment sur le marché et destinée au minage de cryptomonnaies. Pour rappel, Nvidia a lancé une nouvelle gamme de GPU dernièrement, les CMP (Cryptocurrency Mining Processor), dans l'espoir de voir les mineurs de cryptomonnaie se tourner vers elles pour laisser les nouvelles RTX aux joueurs.

La CMP 30HX est la carte graphique la plus entrée de gamme commercialisée par le fondeur américain. Elle est équipée d'un GPU TU116 gravé en 12nm avec 6 Go de mémoire et basé sur l'architecture Turing. La valeur de cette carte graphique est difficile à estimer, Nvidia n'a pas communiqué de tarif conseillé. Elle est encore très rare, on sait que le distributeur Microless avait commencé à la vendre pour plus de 700 dollars, avant d'en augmenter le prix à plus de 800 dollars. Au total, le bateau transportait l'équivalent de plus de 200 000 euros de marchandises de contrebande.

On remarque donc que pour l'instant, l'inflation des tarifs touche également ces nouveaux GPU pour cryptomonnaie. Leur rapport performances/prix ne devrait pas inciter les mineurs à abandonner les cartes graphiques estampillées gaming, et notamment celles de la série RTX 30XX.

