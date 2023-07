3 nouveaux influenceurs épinglés pour publicité mensongère, l’hécatombe se poursuit

La DGCCRF continue de traquer les influenceurs adeptes de la publicité mensongère. Dans plusieurs communiqués de presse, le gendarme indique avoir rappelé 3 nouveaux influenceurs : Julien Bert, Rym Renom et Laura Agogue. Tous ont omis de prévenir leur communauté du caractère promotionnel de certains de leurs contenus.

Si des influenceurs pensaient encore pouvoir passer entre les mailles du filet avec leurs pratiques commerciales trompeuses, ces derniers doivent aujourd’hui craindre pour leur peau. En effet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne plaisante plus avec la situation et a déjà commencé à sortir les crocs.

Début juin, ce sont 6 influenceurs qui ont dû avouer publiquement avoir enfreint la loi en matière de publicité sur Internet. Rebelote cette semaine, avec cette fois trois influenceurs épinglés. Les heureux élus sont Julien Bert, Rym Renom et Laura Agogue, qui comptabilisent respectivement 2 millions, 1,8 million et 134 000 abonnés sur leur compte Instagram.

La DGCCRF continue de traquer les influenceurs qui ne respectent pas la loi

La DGCCRF reproche aux trois influenceurs les mêmes faits : tous ont manqué de transparence envers leurs abonnés sur le caractère promotionnel de certains de leurs contenus. Autrement dit, ils ont fait de la publicité déguisée. De son côté, Julien Bert est également accusé d’avoir « induit en erreur le consommateur sur les propriétés et résultats attendus de l’utilisation d’un service ».

Rym Renom a quant à elle promu les services d’une personne n’ayant pas reçu de formation médicale, mais qui propose des injections d’acide hyaluronique à ses patients. À Laura Agogue, plus connue sous le pseudonyme @mam_active, l’organisme rappelle que « toute communication relevant d’un partenariat commercial doit permettre d’identifier son intention commerciale et la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée. »

Pour l’heure, contrairement à leurs petits camarades précédemment épinglé, aucun des trois influenceurs accusés n’a encore publié de communiqué officiel sur leur compte Instagram. Cela sera probablement le cas dans les prochains jours. Reste à déterminer si ces derniers préféreront plutôt provoquer l’autorité, comme Anthony Mateo n’a pas hésité à faire.