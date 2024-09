Bonne nouvelle, ces chaînes TV sont désormais gratuites pour les abonnés Freebox Delta

Abonné Freebox Delta, l'opérateur vous offre des chaînes gratuites sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Voici lesquelles sont concernées et comment y accéder sur votre TV.

Présentée comme un modèle très haut de gamme, la Freebox Delta a fait couler beaucoup d'encre lors de sa sortie en 2018. Box Internet couplée à une enceinte connectée, elle n'a jamais vraiment su trouver son public. L'arrivée d'un modèle Delta S dépourvue d'enceinte n'a pas suffit à relancer l'intérêt et dès l’officialisation de la Freebox Ultra, nous savions déjà que les deux boitiers allaient tirer leur révérence. Ils ne sont certes plus disponibles à la vente, mais cela n'empêche pas les récentes mises à jour de les concerner tout de même.

Celles et ceux qui possèdent encore la box ne sont donc pas oubliés. Free leur fait d'ailleurs un cadeau sympathique puisque l'opérateur annonce l'arrivée de chaînes TV gratuites pour tous les abonnées Freebox Delta. De votre côté, vous n'avez rien à faire pour en profiter, l'opération étant transparente et sans aucun engagement. Voyons quelles sont les chaînes en question et comment y accéder sur votre téléviseur.

Voici les chaînes de TV offertes aux abonnés Freebox Delta

C'est en réalité le service Universal+ qui devient gratuit. Cette option jusque là payante comprend 4 chaînes spécialisées dans certains types de contenus :

13ÈME RUE (canal 71) : vous y trouverez essentiellement des thrillers et des séries policières. US Chicago Fire par exemple, mais aussi New-York Crime Organisé ou les productions françaises Trauma et Folllow , entre autres.

: vous y trouverez essentiellement des thrillers et des séries policières. par exemple, mais aussi ou les productions françaises et , entre autres. SYFY (canal 72) : comme son nom l'indique, c'est la chaîne des fans de science-fiction. Parmi les recommandations de Free, on trouve l’intégrale des séries Merlin et Sanctuary ou Resident Alien .

: comme son nom l'indique, c'est la chaîne des fans de science-fiction. Parmi les recommandations de Free, on trouve l’intégrale des séries et ou . E! (canal 73) : ici, ce sont les aficionados de télé-réalité qui sont aux anges. Directement importées des États-Unis, à vous les séries Chirurgie à tout prix ou l’intégrale de L’Incroyable Famille Kardashian .

: ici, ce sont les aficionados de télé-réalité qui sont aux anges. Directement importées des États-Unis, à vous les séries ou l’intégrale de . DreamWorks (canal 148) : pas de surprise, il s'agit de la chaîne officielle des célèbres studios d'animation DreamWorks. Idéale pour les enfants avec Casper l’école de la peur, George de la Jungle ou encore Oui-Oui au pays des jouets.

Les 4 chaînes sont accessibles gratuitement quel que soit votre décodeur TV (Player Free Devialet, Player Free 4K et Apple TV 4K). Si vous aviez déjà souscrit l'option à 5,99 € par mois, elle ne vous sera plus facturée à partir du 1er octobre 2024.