168 To de données pour 21 emplacements SSD : cette carte d’extension bat tous les records

Une startup américaine prénommée Apex Storage a lancé une carte d’extension qui rassemble les superlatifs. La X21 arbore 21 emplacements pour des SSD M2 en PCIe 4.0 sur un circuit imprimé au format double, pour un maximum de 168 To de données. La bande passante est à l’avenant, avec un débit théorique pouvant atteindre un maximum de 107 Go/s en écriture et 70 Go/s en écriture, en configuration multicarte. Pour pouvoir réunir autant de SSD sur une telle surface — la carte mesurant tout de même 274,2 mm de long — les concepteurs ont dû jouer d’astuce. L’Apex Storage X21 est en fait composé d’un dissipateur thermique pris en sandwich entre deux circuits imprimés, qui eux-mêmes hébergent les emplacements pour SSD.

Mike Spicer, le fondateur d’Apex Storage, a déjà à son actif le Storage Scaler, une carte au concept équivalent à la X21. Ce kit d’extension, dont la production a été financée à travers une campagne sur Kickstarter, proposait à l’époque de réunir pas moins de 16 SSD sur une carte au format compact. Le succès de ce produit l’a poussé à concevoir l’Apex Storage X21. Les deux périphériques ont pour point commun d’adopter l’interface PCIe 4.0.

L'Apex Storage X21 réunit 21 SSD pour un stockage de 168 To au total

Les amateurs de vitesse et de gros débits regretteront que Me Spicer n’ait pas adopté la spécification PCIe 5.0, qui aurait eu pour avantage de doubler les taux de transfert, déjà excellents sur le papier, de l’Apex Storage X21. On se doute qu’un tel matériel n’est pas conçu pour le grand public. Apex Storage ne dévoile pas le prix de son produit, mais une telle combinaison entre quantité de stockage et performances se paye sans doute au prix fort.

Les processeurs Ryzen 7000 d'AMD et Raptor Lake d'Intel supportant le PCIe 5.0 sont sortis entre août et octobre 2022. Si quelques modèles de SSD avec cette interface sont timidement annoncés par les fabricants, on ne voit, en réalité, encore aucun produit de ce type dans nos rayons. 2023 devrait donc être une année riche en annonces.

Source : Apex Storage