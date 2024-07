1,4 million de données clients SFR ont fuité sur le Dark Web, les vôtres en font peut-être partie

L'opérateur SFR a été victime d'un vol de données clients important : au total, plus de 1,4 million sont en vente sur un forum du Dark Web. Voici quelles informations personnelles sont désormais dans la nature.



Votre fournisseur d'accès Internet en sait beaucoup sur vous. Nous ne parlons pas de votre historique de navigation ou de votre consommation de données mobiles, mais bien d'informations beaucoup plus basiques comme votre identité, votre adresse ou votre date de naissance. Rien d'étonnant à cela, il faut bien que l'entreprise achemine la connexion au bon endroit et à la bonne personne, sans parler d'éditer ses factures. Inconsciemment, on part du principe que l'opérateur mettra tout en place pour les protéger. Mais il n'y arrive pas toujours.

Lire aussi – Free : un énorme vol de données touche de nombreux abonnés, gare aux SMS et appels douteux

Après avoir soufflé le chaud et le froid avec ses abonnés pendant quelques mois, enchaînant augmentation des tarifs pour tout le monde et offre de chaînes TV gratuites, SFR est dans la tourmente. L'expert en cybersécurité SaxX dévoile sur X (Twitter) une fuite de données clients importante. Sur le Dark Web, un hacker a mis en vente une base comprenant 1 445 683 lignes d'informations personnelles. D'après les renseignements fournis, le vol date du 7 juin 2024.

Plus de 1,4 million de données clients SFR sont en vente sur Internet

La première chose que l'on peut noter, c'est le profil atypique du pirate. Portant le pseudo de KevAdams, ce serait une femme basée au Nigeria qui poste principalement sur des fuites de données françaises. Au-delà de ça, elle n'affiche pas de prix pour l'achat de celles de SFR, préférant laisser les intéressés faire une offre. Seuls les paiements en cryptomonnaies sont acceptés, plus précisément en Monero (XMR) ou LiteCoin (LTC). Les informations clients concernées sont les suivantes :

Nom

Prénom

Numéro de téléphone fixe

Adresse postale incomplète

Coordonnées géographiques (latitude et longitude)

Date de naissance

Si l'on en croit les découvertes de SaxX, les adresses mail et mot de passe SFR ne font pas partie des 1,4 millions d'infos dérobées. Rien ne vous empêche de changer ce dernier par précaution cela dit. Comme d'habitude dans ce genre de cas, soyez très prudent si vous recevez des courriels ou messages douteux en provenance de vos proches abonnés SFR dans les prochaines semaines. N'oubliez pas de prévenir ces derniers de la fuite également.