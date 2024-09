Vous vous souvenez de ce jeu légendaire qui a rendu folle la planète entière ? Flappy Bird annonce son grand retour !

Flappy Bird, le jeu qui a rendu folle la planète en 2014, s'apprête à faire son grand retour cette année. Après sa subite disparition il y a dix ans, un collectif de fans s'est mobilisé pour ressusciter le titre développé par Dong Nguyen.

Souvenez-vous, en 2014, un petit jeu sorti de nul part cartonne soudainement sur iPhone : Flappy Bird. A la fois addictif et frustrant, son principe est simple. Aux commandes d'un petit oiseau, il faut tapoter l'écran pour l'amener le plus loin possible et éviter les obstacles.

En quelques mois seulement, le jeu rencontre un succès planétaire, notamment grâce à une vidéo de PewDiePie, numéro 1 du jeu vidéo sur YouTube à l'époque. Pour cause, la vidéo accumule plus de 8,8 millions de vues en seulement dix jours.

Très rapidement, le développeur du titre Dong Nguyen gagne des sommes colossales, jusqu'à 50 000 dollars par jour de recettes publicitaires selon les informations partagées par The Verge. Seulement, cet incroyable carton n'est pas au goût de son créateur. Il prend peur lorsqu'il constate que son jeu est devenu une source d'addiction chez de nombreux joueurs. En février 2014, il prend une décision drastique en supprimant le jeu de toutes les plateformes.

Flappy Bird fait son grand retour en 2024

Or, nous venons d'apprendre à la surprise générale que Flappy Bird va faire son grand retour cette année. On doit la résurrection du titre à la Flappy Bird Foundation, un collectif de fans “engagé à partager le jeu avec le monde entier”. En collaboration avec des affiliés, l'équipe a acquis les droits officiels du jeu auprès Gametech Holdings (ndlr : une société américaine propriétaire de la marque), ainsi que les droits du jeu Piou Piou contre les cactus, jeu mobile connu comme étant la principale inspiration de Flappy Bird.

“Cela a pris une décennie et a été un parcours tortueux pour en arriver là, mais nous sommes ravis de pouvoir enfin commencer à partager Flappy Bird avec le monde. Nous sommes plus qu'excités de ramener Flappy Bird et de proposer une nouvelle expérience qui gardera les joueurs engagés pendant des années à venir”, déclare Michael Roberts, directeur créatif du nouveau Flappy Bird.

Afin d'assurer un retour en fanfare, le collectif ne s'est pas contenté de proposer une version identique du jeu original. Non, cette nouvelle mouture proposera notamment plusieurs personnages jouables, mais aussi des modes de jeu inédits. Flappy Bird Rivals par exemple vous proposera d'affronter 99 autres participants dans une course endiablée, le but étant d'être le dernier encore en vie. Pour les néophytes, un mode Facile est également prévu pour s'entraîner sans pression. Pour l'instant, la Flappy Bird Foundation n'a pas encore donné la date de sortie ou le prix de leur prochain titre.