Zelda : A Link to the Past fait son retour sur PC Windows et sans émulateur !

Grâce à un travail de rétro-ingénierie titanesque, une équipe de développeurs est parvenue à réécrire le jeu culte de Nintendo pour le proposer sur PC dans une version améliorée, le tout sans émulateur !

Alors que les fans de la licence attendent avec impatience la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sur Switch ce 12 mai 2023, un projet ambitieux vient de donner une seconde jeunesse à l'un des épisodes cultes de la saga de Nintendo.

En effet, le dénommé Snesrev s'est lancé dans une aventure un peu folle : faire de A Link To The Past, opus sorti en 1991 au Japon sur Super Nintendo, un épisode entièrement jouable sur PC. Et ce, sans passer par la case émulateur !

Pour ce faire, Xander-Haj et 19 contributeurs bénévoles se sont lancés dans un gigantesque travail de rétro-ingénierie et ont totalement réécrit le jeu en C (l'un des langages de programmation les plus utilisés au monde) à l‘aide de plus de 80 000 lignes de code.

A Link to the Past revient sur PC dans une version modernisée

Tout a commencé avec le projet de désassemblage Zelda 3 JP, qui avait pour but de transformer l'intégralité de la rom du jeu en code brut (tandis que d'autres sources ont fourni les fonctions et variables nécessaires). Grâce à cela, Snesrev a pu obtenir toutes les informations sur la construction du titre original, et s'assurer ainsi de la qualité et de la fidélité de la réimplantation du jeu.

Le résultat est à la hauteur du travail accompli, puisque cette version, qui non contente de proposer l'intégralité du contenu original, inclut également quelques nouveautés bien senties. Par exemple, le jeu prend en charge les Pixels Shaders (ndrl : une méthode utilisée pour le rendu de fonctionnalités graphiques avancées), pour une partie visuelle magnifiée. Les résolutions de nos écrans actuels sont également de la partie, tandis que le volet sonore a été amélioré grâce à un synthétiseur moderne.

Par ailleurs, la carte du monde a été retravaillée pour offrir plus de détails, tandis que les joueurs peuvent désormais accéder facilement à leurs objets en appuyant sur la touche X (sur une manette Xbox). Une fonctionnalité bien pratique et qui évite les allers-retours fastidieux dans l'inventaire. Reste maintenant à voir si Nintendo verra d'un bon oeil ce nouveau projet…

Source : Neowin