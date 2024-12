Alors que YouTube TV s'apprête à augmenter drastiquement ses prix en janvier 2025, certains utilisateurs ont trouvé une méthode astucieuse pour repousser l'échéance. On vous explique tout.

A moins d'avoir un VPN, vous ne connaissez pas forcément YouTube TV. Pour cause, le service est pour l'heure uniquement disponible aux Etats-Unis. Concrètement, à quoi sert-il ? YouTube TV est un service de streaming TV qui inclut de la télévision en direct avec plus de 100 chaînes hertziennes, câblées et de sport régionales.

Les abonnés peuvent ainsi accéder à de nombreuses chaînes américaines comme CBS, ABC, NBC ou encore ESPN, AMC ou Comedy Central et Nickelodeon pour ne citer qu'elles. Il est également possible de souscrire à des chaînes complémentaires premium, comme Showtime ou le NBA League Pass par exemple.

Les prix de YouTube TV vont grimper

Au Pays de l'Oncle Sam, de nombreux utilisateurs commencent à tirer la grimace. En cause, les augmentations de prix annoncées par Google. Dès le 13 janvier 2025, le coût du forfait mensuel va grimper de 10 dollars pour atteindre les 82,99 $ par mois !

Fatalement, certains réfléchissent sérieusement à annuler leur abonnement. Du côté des nouveaux venus, cette nouvelle grille tarifaire est d'ores et déjà en vigueur. Néanmoins et comme le rapportent nos confrères de The Verge, plusieurs utilisateurs ont trouvé une méthode astucieuse (et vieille comme le monde) pour éviter cette hausse et maintenir leur tarif actuel un peu plus longtemps : la menace du désabonnement.

Une astuce vieille comme le monde pour garder les anciens tarifs

En effet, si vous débutez les étapes pour mettre un terme à votre offre YouTube TV, certains utilisateurs affirment avoir reçu une proposition plutôt alléchante de Google. S'ils décident de rester, ils peuvent garder leur abonnement à l'ancien prix (72,99 €/mois) pour les six prochains mois.

Notez que l'offre ne s'affiche pas systématiquement selon la voie choisie pour se désabonner. D'après plusieurs témoignages, la méthode la plus sûre consiste à passer par un navigateur web sur PC. De là, il suffit de se rendre dans les Paramètres de YouTube TV, de rechercher les options d'abonnement, puis de cliquer sur Gérer pour lancer le “faux” processus d'annulation. Encore une fois, le geste commercial de Google semble apparaître de manière aléatoire, donc n'hésitez pas à relancer la procédure de désinscription jusqu'à tomber dessus.