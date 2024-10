YouTube Music prépare cette surprise pour les utilisateurs de téléphones pliables

YouTube Music pourrait bientôt offrir une nouvelle option aux utilisateurs de smartphones pliables de Samsung. Une récente analyse du code de l’application révèle des changements à venir qui devraient plaire aux fans de musique.

Les smartphones pliables sont en train de transformer notre façon d’utiliser nos appareils, avec des fonctionnalités uniques qui les distinguent des modèles traditionnels. Par exemple, Google Traduction a introduit un mode de conversation à double écran, spécialement conçu pour les Samsung Galaxy Z Fold et Pixel Fold, facilitant les échanges en face-à-face. Avec ce type d’adaptations, les constructeurs et éditeurs d’applications cherchent à exploiter au mieux les possibilités des écrans pliables.

D’après une récente analyse de l'application YouTube Music, le widget Now Playing, qui permet de contrôler la lecture musicale, pourrait bientôt être disponible sur les écrans des smartphones pliables de Samsung, tels que les derniers Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6. Cette nouveauté permettrait aux utilisateurs de contrôler leur musique sans avoir à ouvrir leur téléphone, directement depuis l’écran externe, appelé “Flex Window” par la société.

YouTube Music pourrait s’afficher sur les écrans externes des téléphones pliables de Samsung

Des indices trouvés dans la dernière version de l’application suggèrent que Google travaille à rendre le widget Now Playing compatible avec les recommandations de Samsung pour son utilisation sur les écrans externes des Galaxy Z Flip et Z Fold. Il reste à voir si cette nouvelle fonctionnalité sera disponible uniquement sur les modèles les plus récents, ou si elle sera étendue aux générations précédentes de ces appareils. Dans tous les cas, les utilisateurs pourraient activer le widget Now Playing via les paramètres de leur téléphone. Ce qui leur permettrait de contrôler leur musique plus facilement, même lorsque leur appareil est replié.

Pour l’instant, ce widget n’est pas encore disponible publiquement pour ces appareils, mais les indices trouvés laissent espérer une arrivée prochaine de la fonctionnalité. Si elle voit le jour, cela rendrait le contrôle de la musique plus pratique pour les utilisateurs des Galaxy Z Flip et Z Fold, en exploitant pleinement les possibilités des écrans externes. Cette évolution montre la volonté de Google et Samsung de mieux adapter leurs applications aux spécificités des smartphones pliables.

Source : Android Authority