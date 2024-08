Google Traduction ajoute une fonctionnalité exclusive aux smartphones pliables de ces deux fabricants

Google Traduction se dote d’une nouvelle fonctionnalité dédiée aux smartphones pliables qui leur permet de gérer les conversations dans plusieurs langues de manière plus intuitive. Ce mode, qui exploite les deux écrans, est désormais disponible sur certains modèles récents.

Les smartphones pliables sont en train de changer la manière dont nous utilisons nos appareils mobiles, en offrant des fonctionnalités que les téléphones traditionnels ne peuvent égaler. Des modèles comme le Samsung Galaxy Z Fold6 et le Google Pixel 9 Pro Fold, sortis récemment, le montrent. Par exemple, ces appareils permettent d’utiliser l’écran extérieur comme un viseur tout en prenant des photos avec la caméra principale. Face à ces nouvelles possibilités, Google adapte ses applications pour maximiser l’utilisation des écrans pliables.

Google Traduction s’inscrit dans cette dynamique avec l’introduction d’un mode de conversation à double écran, conçu spécifiquement pour les smartphones pliables. Cette nouvelle fonctionnalité permet d’afficher les traductions simultanément sur les deux écrans, ce qui simplifie les conversations en face-à-face entre deux personnes qui parlent des langues différentes. Chacun peut ainsi voir sa propre traduction sur l’écran qui lui fait face.

Le mode double écran facilite les conversations en face-à-face sur Google Traduction

Pour activer ce mode, il suffit d'ouvrir l’application Google Traduction sur un smartphone pliable compatible. Une fois l'application ouverte, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton “Conversation” en bas de l’écran, puis sélectionner l'icône représentant un téléphone pliable située en haut à droite. Une notification apparaît alors pour indiquer que le mode double écran est activé. Par exemple, sur un Google Pixel Fold ou un Samsung Galaxy Z Fold6, la traduction de vos paroles s'affiche sur l'écran extérieur, tandis que celle de votre interlocuteur apparaît sur l'écran intérieur. Ce mode est particulièrement utile lors de voyages ou de rencontres professionnelles.

Cependant, cette fonctionnalité est actuellement limitée aux smartphones pliables de Google et Samsung fonctionnant sous Android 14, ce qui exclut les appareils d'autres fabricants comme OnePlus ou Motorola et son dernier Razr 50. Cette restriction est due au fait que ces autres modèles ne prennent pas en charge l’API du mode double écran d’Android. Malgré cela, pour les utilisateurs des appareils compatibles, Google Traduction devient plus intuitif en offrant des fonctionnalités pratiques pour faciliter les conversations multilingues dans des face à face.

Source : android authority