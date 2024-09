YouTube Music : l’IA pour créer des playlists personnalisées arrive bientôt

Google vient de débuter le déploiement d'une nouvelle fonctionnalité plutôt attendue pour YouTube Music. Avec “Ask Music”, le service de streaming peut désormais utiliser l'IA pour créer des playlists personnalisées.

Pour rester compétitif face à Deezer, Spotify ou encore Amazon Music, YouTube Music a accueilli plusieurs nouveautés ces dernières semaines. En mai dernier par exemple, le service de streaming musical s'est dotée d'une fonctionnalité disponible depuis des lustres chez la concurrence : un outil de reconnaissance des chansons.

A l'image ce que propose Shazam, les utilisateurs peuvent maintenant chercher le nom d'un titre en appuyant sur un bouton. Il suffit d'attendre quelques secondes pour avoir toutes les informations essentielles (nom de la chanson, de l'artiste, date de sortie, etc.). En avril 2024, la version Web de YouTube Music a reçu une autre fonctionnalité bienvenue, à savoir la possibilité de télécharger des chansons pour les écouter hors ligne.

Parmi les autres nouveautés annoncées par Google, nous avons également évoqué cette nouvelle feature basée sur l'IA. Concrètement, cet outil exploite l'intelligence artificielle pour créer des playlists personnalisées via une liste de commandes. Par exemple, les utilisateurs peuvent demander à l'IA de façonner une playlist avec les derniers morceaux à la mode, provenant de leurs artistes préférés ou issus d'un genre particulier.

YouTube Music déploie son IA pour créer des playlists personnalisées

D'abord lancée en phase de test aux Etats-Unis, le déploiement de cette fonctionnalité vient de passer à l'étape supérieure. D'après nos confrères du site 9To5Google, “Ask Music” est en cours de diffusion auprès du grand public aux Etats-Unis, au Canada et en Australie.

Concrètement, ce créateur de playlists par l'IA prend la forme d'un aplat violet et rose vif situé en bas de l'écran sur l'interface de YouTube Music. Après avoir cliqué dessus, il suffit de rentrer une invite de commande et de laisser l'IA faire son travail. Un outil plutôt pratique pour découvrir de nouveaux sons susceptibles de vous plaire, l'IA se basant avant tout sur vos goûts et votre historique d'écoute.

Concernant l'Europe et la France, nous ne savons pas encore quand “Ask Music” sera disponible pour le grand public. Mais il y a fort à parier que la fonctionnalité débarque dans les prochaines semaines. Précisons toutefois que cet outil sera accessible uniquement aux membres YouTube Premium.

Source : 9To5Google