YouTube Music ajoute un nouveau moyen de partager ses chansons préférées

YouTube Music s'apprête à introduire une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de diffuser leurs goûts musicaux dans le monde entier.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de YouTube Music, la plateforme déploie une fonction de radio personnelle partageable, qui promet d'ajouter une nouvelle dimension à l'aspect social du streaming musical.

Cette nouvelle fonctionnalité, repérée par l'utilisateur de Reddit Rolan_Albarico et rapportée par 9to5Google, permettra aux utilisateurs de présenter leur radio personnalisée sur leur profil et leur chaîne. Elle s'ajoutera aux éléments de profil existants tels que les chansons les plus populaires, les artistes, les vidéos musicales et les listes de lecture, créant ainsi une représentation plus complète de l'identité musicale d'un utilisateur.

Lire également – YouTube Music sur Android se dote enfin de cette fonctionnalité indispensable

YouTube Music vous laissera partager vos goûts musicaux au monde entier

La liste de lecture de la radio personnelle est conçue pour être le reflet dynamique de vos habitudes d'écoute. Mise à jour quotidiennement, elle vise à capturer vos derniers flux et l'évolution de vos préférences musicales. Cette mise à jour constante garantit que votre radio partagée représente toujours vos goûts actuels.

Les utilisateurs pourront bientôt partager leur radio personnelle au moyen d'un lien, permettant ainsi à vos amis et à ceux qui vous suivent d'écouter les sons que vous avez sélectionnés. De plus, toute personne possédant l'URL peut enregistrer la liste de lecture dans sa propre bibliothèque, facilitant ainsi la découverte et le partage de musique à un tout autre niveau.

Pour activer cette fonctionnalité, les utilisateurs devront ajuster leurs paramètres de confidentialité. Une fois la fonctionnalité disponible, vous pouvez l'activer en naviguant dans les paramètres de votre profil, en trouvant “Confidentialité et localisation” sous “Paramètres des chaînes”, et en activant “Activer les statistiques publiques” ou “Activer la radio personnelle publique”.

Cette initiative de YouTube Music semble être une réponse à la tendance croissante de l'écoute sociale de la musique. Des plateformes comme Spotify et Apple Music ont déjà mis en place des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de partager et de découvrir de la musique par le biais de connexions sociales. Cependant, l'approche de YouTube Music avec la radio personnelle offre une option plus individualisée et fréquemment mise à jour.

Il convient de noter que le déploiement de cette fonctionnalité semble être progressif. Certains utilisateurs ne verront peut-être pas l'option immédiatement, car Google semble l'activer par étapes.