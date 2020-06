YouTube est la nouvelle cible des pirates. D’après une enquête des chercheurs d’IntSights, des milliers de comptes YouTube piratés ont récemment été mis en vente sur des marchés noirs du dark web. Sans surprise, les comptes comptant des milliers d’abonnés se monnaient à des prix exorbitants.

Les YouTubeurs sont dans le viseur des pirates, rapporte une étude réalisée par IntSights, une firme de recherche en cybersécurité. Depuis quelques semaines, les campagnes de phishing ou de malwares visant les propriétaires de chaîne YouTube se multiplient. Les escrocs derrière ces attaques n’ont qu’un seul objectif : récupérer les identifiants des utilisateurs pour les revendre sur le dark web.

Un moyen de faire chanter les YouTubeurs

« Les comptes YouTube récupérés lors d’un vol d’identifiants ou le piratage d’ordinateurs peuvent être d’une grande valeur » explique IntSights. Evidemment, le prix de vente d’un compte sur le dark web dépend de la popularité de la chaîne. Plus un compte dispose d’abonnés, plus il sera mis en vente au prix fort.

Parmi les annonces repérées par IntSights, on trouve des enchères démarrant à 1000 dollars pour une chaîne de 200 000 abonnés. Récemment, une base de données comprenant un total de 990 000 chaînes YouTube actives a même été vendue au prix de 2500 dollars. Un autre pack composé de 687 comptes YouTube a été mis aux enchères à 400 dollars. Les vendeurs cherchent visiblement à se débarrasser au plus vite de leur butin avant que les utilisateurs ne récupèrent l’accès à leurs identifiants.

Dans ce cas là, l’acheteur ignore si les chaînes disposent de nombreux abonnés. Il s’agit donc d’un véritable coup de poker. Dans le cas où le pirate s’approprie une chaîne populaire, il va pouvoir extorquer de l’argent à son propriétaire. « Les YouTubers comptent sur leur chaîne comme source de revenus et pourraient être prêts à payer de l’argent aux pirates pour récupérer leur contenu et accéder à leurs chaînes » souligne le rapport.

Parfois, des pirates plus expérimentés préfèrent se servir de la chaîne YouTube piratée pour mettre sur pied de vastes arnaques. Ils vont par exemple vendre des abonnements ou des produits factices aux abonnés via des vidéos. Si votre compte a été piraté par un escroc, on vous invite à contacter Google dans les plus brefs délais.

Source : IntSights