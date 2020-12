YouTube améliore enfin la qualité des vidéos en direct avec la prise en charge du HDR

YouTube annonce l’arrivée de la prise en charge du HDR pour les vidéos diffusées en direct. Depuis quatre ans, la plate-forme de streaming est compatible HDR, mais uniquement pour les vidéos enregistrées. Grâce à cette nouvelle option, les émissions en live, qui deviennent de plus en plus populaire, rattrape leur retard.

Depuis le début de l’année, avec les mesures de confinement, le streaming vidéo est devenu une technologie qui fait partie de notre quotidien. Que ce soit pour apprendre, faire du sport, se divertir ou se retrouver entre amis (avec les apéro Zoom ou Teams), les Français de tout âge consomment du streaming. Et certains influenceurs, sur Instagram ou YouTube, en ont profité pour proposer des émissions en direct afin de renforcer leurs communautés.

La pratique est donc importante. Mais, sur YouTube, les contenus diffusés en direct n’offrent pas tous les mêmes options en termes de qualité vidéo. Plus précisément, jusqu’à maintenant, il n’était pas possible de diffuser en direct un contenu filmer en HDR. Heureusement, YouTube annonce officiellement le support du HDR pour les contenus en live. La plate-forme de streaming confirme aussi que d’autres options liées au HDR arriveront très prochainement pour les diffusions en direct.

Une situation étonnante enfin corrigée

L’incompatibilité des lives avec le HDR parait étonnante, car YouTube est compatible avec les formats HDR depuis 2016. Mais cette options n’est seulement proposée qu’aux contenus enregistrés. A l’époque, YouTube expliquait que cette prise en charge allait offrir une expérience visuelle bien plus riche. Les couleurs sont plus vives. Les contrastes sont meilleures. Les détails sont plus nombreux dans les zones d’ombre.

C’est d’autant plus étonnant que la grande majorité des plates-formes récentes utilisées pour filmer ou regarder des programmes en streaming sont compatibles HDR. Qu’il s’agisse d’appareil photo, de caméra, de télévision, de smartphone et de tablettes. Nous voyons d’ailleurs apparaître des versions plus abouties de cette technologie : HDR10 et Dolby Vision notamment. L’iPhone 12 Pro Max, testé récemment dans nos colonnes en est un bon exemple. Espérons que ces nouveaux standards arriveront sur YouTube, notamment sur les directs, un peu plus rapidement.