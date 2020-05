YouTube intègre enfin des chapitres dans ses vidéos

YouTube intègre désormais la possibilité de mettre des chapitres dans ses vidéos. Une fonctionnalité qui devrait faciliter la vie des créateurs, obligés de bricoler jusque-là avec les liens timestamps. Elle est actuellement déployée sur le web ainsi que sur mobile.

C’est une fonctionnalité demandée par les créateurs depuis un certain moment : la possibilité d’ajouter des chapitres à une vidéo sur YouTube. Désormais, les créateurs pourront diviser leurs publications en segments bien distincts. Il sera possible de passer d’un segment à l’autre d’un simple clic. Pratique pour ceux qui aiment organiser leurs vidéos en plusieurs parties. On pense notamment aux Youtubeurs qui font des tutoriels ou des vidéos pédagogiques.

A lire aussi – YouTube a 15 ans : découvrez la première vidéo publiée sur le site

Cette nouvelle fonctionnalité est bien entendu optionnelle. Si un créateur le désire, il peut totalement s’en passer. Cette découpe de vidéo devra se faire manuellement par les vidéastes, qui auront un outil de plus pour rendre leurs créations plus attractives. Logiquement, les vidéos déjà existantes ne sont pas concernées.

Les chapitres apparaîtront dans la barre de lecture de la vidéo, qui sera découpée en segments. Pour éviter les abus, YouTube impose une durée minimum de dix secondes pour un chapitre. Le service de Google a annoncé la nouvelle via un tweet.

0:00 We heard you and added Video Chapters.

0:30 You liked it.

1:00 Now it's official: Video Chapters are here to stay.

1:30 Creators, try Chapters by adding timestamps starting at 0:00 to your video description. Viewers, scrub to find exactly what you’re looking for.

2:00 Enjoy! pic.twitter.com/bIHGsGVmyW

— YouTube (@YouTube) May 28, 2020