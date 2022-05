YouTube Go est mort, Google mettra fin au service en août 2022

YouTube Go n’aura pas su trouver son public. La version allégée de l’application de streaming disparaîtra définitivement des radars en août 2022, a annoncé Google dans un billet de blog. Si la raison est probablement un manque flagrant d’utilisateurs, la firme de Mountain View argue la version principale est désormais assez optimisée pour les smartphones les moins puissants.

Qui se souvient de YouTube Go ? L’application avait bien fait parler d’elle lors de sa sortie en 2016, mais depuis, celle-ci semble être tombée dans l’oubli. Pourtant, celle-ci possède plusieurs arguments de choix par rapport à son homologue. Premièrement, et c’est là même la raison de son existence, il s’agit d’une version allégée du YouTube standard, qui lui permet de mieux tourner sur les smartphones moins puissants.

Mais ce n’est pas tout, puisque plusieurs fonctionnalités normalement payantes y sont gratuites. C’est par exemple le cas du téléchargement de vidéo en local. En revanche, d’autres options manquent à l’appel, ne serait-ce que les commentaires pour ne citer qu’eux. Pourtant, en Europe, l’application a très peu fait parler d’elle. Et pour cause : avec de telles spécificités, celle-ci s’adresse avant tout aux marchés émergents, où les smartphones entrée et milieu de gamme sont rois.

Youtube Go tire sa révérence

Dans un billet de blog, Google a annoncé la fermeture de l’application. Celle-ci aura lieu en août prochain. Officiellement, la firme a décidé que son application principale avait reçu assez d’optimisations pour que YouTube Go devienne obsolète. Et en effet, ces dernières années, YouTube a reçu bon nombre de mises à jour qui l’ont peu à peu transformé en un outil beaucoup plus confortable et pratique.

Néanmoins, c’est très probablement le manque d’utilisateurs sur la version Go qui a poussé Google à prendre cette décision, bien que ce dernier ne reconnaît pas cet état des faits. Dès lors, la question de l’avenir des autres applications « lite » du géant se pose. Google Go, Google Maps Go, Google Assistant Go ou Gmail Go, toutes pourraient également être amenées à disparaître dans un futur proche.

