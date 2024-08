Xiaomi TV Box S : l’excellente box Google TV est à prix mini grâce à cette offre

Pour fêter la rentrée qui arrive, la deuxième génération de la Xiaomi TV Box S est actuellement en promotion sur AliExpress. Pour seulement 36,99 euros, vous pouvez streamer en 4K sur votre téléviseur et utiliser Google TV pour profiter de tous les contenus en ligne.

Pour la rentrée, AliExpress multiplie les offres promotionnelles. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs produits à prix sacrifié. C'est le cas de la Xiaomi TV Box S deuxième génération qui voit son prix quasiment divisé en deux. C'est vraiment une somme dérisoire pour ajouter de nombreuses fonctionnalités à votre téléviseur. Et pour couronner le tout, la livraison est gratuite et comme l'envoi se fait depuis la France, vous le recevrez en 4 et 8 jours après votre commande.

GOOGLE TV ET STREAMING 4K POUR UN PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

Sortie l’année dernière, la seconde génération de la Xiaomi TV Box S a pour but de démocratiser l’accès à Google TV et ses nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez ainsi transformer un vieux téléviseur en TV connectée moderne ou simplement profiter de l’expérience d’utilisation très agréable de Google TV pour remplacer le système peu intuitif ou vieillissant de votre téléviseur connecté actuel.

Non seulement, vous ferez des économies en gardant votre ancien téléviseur qui fonctionne toujours très bien mais, en plus, la Xiaomi TV Box S vous coûtera moins de 40 euros ! Pour ce prix, vous pouvez streamer sur votre écran du contenu en 4K et 60 FPS. La box est également compatible Dolby Vision, HDR 10+ et Dolby Atmos.

D’un point de vue ergonomie, vous bénéficiez de l’interface à la fois épurée, fluide et très efficace de Google TV. En plus, la télécommande vous permet d’avoir accès d’un seul clic à vos services de streaming préférés (YouTube, Netflix et Amazon Prime Video) ou à faire appel à l'Assistant Google.

Pour les connectivités, vous retrouverez du Bluetooth 5.2 et du Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz. Enfin pour la connectique, la box incorpore un port HDMI 2.1 avec la fonctionnalité eARC, un port USB 2.0 et une sortie audio.