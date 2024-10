Xiaomi révolutionne le couplage des appareils grâce à un co-processeur innovant

Une découverte fascinante vient d'être mise en lumière dans l'un des derniers smartphones haut de gamme de Xiaomi. L'entreprise chinoise utiliserait une puce spécialisée pour simplifier considérablement le processus de couplage des appareils.

Mishaal Rahman, expert chez Android Authority, a repéré la présence d'un support “CHRE” en analysant le code du Xiaomi 14T Pro. Cette découverte a été confirmée par la présence d'un indicateur “android.hardware.context_hub”. Il s'agit en réalité de l'environnement d'exécution Context Hub de Google, une API Android spécifique qui délègue certaines tâches du système d'exploitation, notamment le Fast Pairing, à un co-processeur ultra basse consommation.

Avec lui, l'appairage à d'autres appareils serait encore beaucoup plus rapide qu'avec un smartphone traditionnel qui ne possède pas ce genre de puce. Des investigations plus poussées ont révélé la présence d'une “nanoapp” préinstallée appelée Google Nearby sur le 14T Pro. Cette application permet d'exécuter la découverte Fast Pair directement sur le CHRE, rendant le processus de couplage plus réactif et plus fluide.

Xiaomi utilise un système qui améliore l’appairage

Cette technologie n'est pas limitée au 14T Pro. Le support CHRE et la nanoapp ont également été découverts sur la série Xiaomi 14, le 14T et la gamme POCO F6. Selon Rahman, l'application Nearby préinstallée sert de “bibliothèque de connectivité” tant pour Fast Pair que pour Quick Share. Google aurait d'ailleurs indiqué que le CHRE visait à “améliorer la réactivité” de Quick Share, bien que l'étendue exacte de ces améliorations reste à confirmer.

La technologie Fast Pair de Google facilitait déjà la connexion des accessoires Bluetooth aux smartphones. Le CHRE pousse cette simplicité encore plus loin en optimisant la détection des appareils à proximité. Cette innovation s'étend également aux appareils compatibles Matter via Google Home, permettant une intégration plus rapide des nouveaux dispositifs dans l'écosystème domotique.

Xiaomi semble déterminé à poursuivre l'intégration du CHRE dans ses futurs modèles. Lors du Sommet Qualcomm 2024 à Hawaï, Adam Zeng, SVP de Xiaomi, a annoncé que la série 15, dont la sortie est prévue fin octobre, sera la première à intégrer mondialement le processeur Snapdragon 8 Elite. Cette nouvelle gamme bénéficiera également de la technologie HyperCore, conçue pour réduire la température interne et la consommation d'énergie.