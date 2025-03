Le Redmi Note 14 Pro 5G fait l'objet d'une belle offre à saisir chez Amazon. Au cours d'une vente flash, le smartphone Xiaomi avec 512 Go de stockage bénéficie d'une réduction de 100 euros de la part du célèbre site e-commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

À l'occasion des Ventes Flash de Printemps sur Amazon, le géant de l'e-commerce vous permet d'avoir l'un des derniers smartphones Xiaomi en promotion. Disponible en plusieurs coloris, le Redmi Note 14 Pro 5G incluant 512 Go de stockage est à 353 euros au lieu de 453 euros, soit 100 euros de moins par rapport au prix de vente conseillé. Pour information, il s'agit de la version française du smartphone qui dispose d'une garantie de deux ans.

Présenté par Xiaomi au début de l'année 2025, le Redmi Note 14 Pro 5G possède un écran AMOLED 1.5K de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage jusqu'à 240 Hz, une luminosité de 3000 nits et un verre Corning Gorilla Glass Victus 2. Le smartphone lié à l'offre Amazon est également équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7300-Ultra Octo-Core cadencé à 2.5 GHz, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du système d'exploitation Android 14 avec HyperOS et d'une batterie de 5110 mAh avec charge rapide à 45W.

De son côté, la partie APN du téléphone est composée d'un capteur principal de 200 MP, d'un capteur ultra grand angle de 8 MP, d'une caméra macro de 2 MP et d'une caméra frontale de 20 MP. Enfin, la connectivité comprend notamment la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 802.11 ax/a/b/g/n/ac, l'USB-C, un lecteur d'empreintes sous l'écran et la reconnaissance faciale.