Xiaomi Mi CC10 : découvrez le design du premier smartphone avec zoom 120x

Xiaomi prépare un nouveau smartphone appelé Mi CC10 dont le design vient de fuiter sur Internet grâce à un accessoiriste. Le smartphone profitera d’un châssis similaire à celui de son prédécesseur, mais le bloc photo principal est repositionné. En outre, le capteur selfie n’est plus hébergé dans une encoche, mais dans un poinçon.

L’année dernière, Xiaomi, déjà fort de plusieurs marques et initiatives en téléphonie (Redmi, Pocophone, Black Shark), renforçait son catalogue d’une nouvelle gamme grâce à un partenariat avec une marque chinoise plus confidentielle en occident : Meitu. Cette dernière, filiale minoritaire de Xiaomi, est connue en Asie pour avoir développé une application photographique dédiée aux selfies appelée « Beauty Cam » (dont l’un des filtres, appelé « grands yeux », a fait couler beaucoup d’encre).

Lire aussi – Xiaomi Redmi 9 : découvrez toutes ses caractéristiques avant son officialisation

De cette association est née la gamme Mi CC dont les premiers produits sont le Mi CC9, le Mi CC9e et le Mi CC9 Pro, avec capteur photo 108 mégapixels. Les trois sont arrivés en Europe et ont été rebaptisés pour l’occasion Mi 10 Lite, Mi Note 10 et Mi A3. Il y a quelques jours, nous apprenions qu’une nouvelle gamme devrait être annoncée par Xiaomi dans les prochaines semaines (très certainement en juillet). Une information qui semble se confirmer aujourd’hui grâce à un accessoiriste.

Le visuel qui accompagne cet article a été publié sur la plate-forme Slashleaks. Selon le leaker qui l’y a posté, il s’agit du Mi CC10 (la version classique, semble-t-il). Nous y voyons un smartphone et un verre minéral destiné à protéger l’écran du smartphone contre les aléas de la vie quotidienne. C’est le créateur de cette protection qui aurait créé cette image pour illustrer le descriptif de son produit.

Écran avec un poinçon et bloc photo rond

Nous y voyons donc un grand écran borderless avec coins arrondis et poinçon dans le coin supérieur gauche pour y loger un capteur selfie. Vous remarquerez que le verre de protection tient compte de cette particularité physique. À l’arrière, nous retrouvons une coque en verre incurvée au centre de laquelle se trouve un bloc photo rond avec plusieurs capteurs. Un design qui rappelle, sans être identique, celui du Redmi K30 ou Pocophone F2 Pro, par exemple. Rappelons que le Mi CC9 était affublé d’un écran avec encoche et d’un bloc photo vertical coincé dans un coin.

Il s’agit logiquement ici du Mi CC10 « classique », mais le Mi CC10 Pro, le fameux smartphone avec le premier zoom hybride 120x que nous évoquions il y a quelques jours, pourrait également ressembler à ça. Le Mi CC9 Pro ressemblait aussi beaucoup à sa déclinaison classique avec pour seule différence visuelle le nombre de capteurs photo disponibles. Il n’est donc pas impossible que toute la famille CC10 soit assez proche de ce visuel.

Source : Slashleaks