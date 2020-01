Où acheter le Xiaomi Mi 9 SE pas cher : les meilleurs prix en 2020

Le Xiaomi Mi 9 SE est disponible en France. Version allégée de l’excellent Xiaomi Mi 9, il propose un rapport qualité-prix tout à fait intéressant, comme souvent avec les smartphones de la marque. Nous vous expliquons où vous pouvez acheter ce smartphone au meilleur prix.

Xiaomi a lancé son Mi 9 SE en France le 17 avril 2019. Le smartphone se positionne sur le segment haut du milieu de gamme avec notamment certaines caractéristiques reprises de l’excellent Mi 9. On note notamment la présence d’un écran OLED de 5,97 pouces et d’un lecteur d'empreintes sous la dalle. Le SoC Snapdragon 712 ne propose pas les mêmes performances que le Snapdragon 855 mais est plus économe en énergie, ce qui devrait ravir la batterie de 3070 mAh de l’appareil.

💰Le Xiaomi Mi 9 SE est disponible au meilleur prix chez Darty et La Fnac

Le mobile embarque 6 Go de RAM pour 64 Go d’espace de stockage (une version 128 Go est disponible mais seulement sur le site officiel de Xiaomi) et tourne sous MIUI 10 (Android 9 Pie). On retrouve un triple capteur photo 48 MP + 8 MP + 13 MP à l’arrière et un module de 20 MP pour les selfies.

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi Mi 9 SE sur la Fnac (299 €)

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi Mi 9 SE sur Darty (299 €)

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi Mi 9 SE sur Amazon (vendeurs tiers, à partir de 325 €)

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi Mi 9 SE sur Cdiscount (vendeur tiers)

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi Mi 9 SE sur Rue du Commerce (vendeur tiers)

A savoir : une offre de remboursement est proposée sur l’achat de ce smartphone jusqu’au 31 mars 2020, elle est de 30 €, soit un prix de revient de 269 € du côté des enseignes la Fnac et Darty.

🤔Quelles différences entre le Xiaomi Mi 9 et Mi 9 SE ?

Dans cette version allégée du Mi 9, Xiaomi troque la puce Snapdragon 855 (premium) contre la Snapdragon 712 (haut de gamme). De plus, le Mi 9 SE ne supporte pas la Recharge Qi sans fil comme son grand frère, mais se contente tout de même de la recharge rapide. Coté dimensions, le Mi 9 SE est plus compact et plus léger que le Mi 9 avec des dimensions de 147,5 x 70,5 x 7,5 mm pour 155 grammes contre 155 × 75 × 7,6 mm pour 173 grammes.

Logiquement, le Mi 9 SE est doté d’un écran AMOLED de 5,97 pouces, contre 6,39 pouces sur le Mi 9. Le Xiaomi Mi 9 est sans nul doute le smartphone le plus puissant des deux. Si vous êtes à la recherche de quelque chose de moins cher, plus compact, alors le Mi 9 SE est une excellente alternative.

