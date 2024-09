Xiaomi dévoile les TV Max 85 et 100, des modèles avec des écrans géants et des performances impressionnantes

Xiaomi élargit sa gamme de téléviseurs avec deux nouveaux modèles, les TV Max 85 et TV Max 100. Ces appareils offrent des écrans de grande taille qui intègrent des technologies modernes.

Les téléviseurs grand format continuent de séduire les amateurs de divertissement à domicile. Xiaomi, bien connu pour ses produits électroniques variés, propose désormais deux nouveaux modèles, la TV Max 85 et la TV Max 100. Ces modèles font suite à la Redmi MAX TV, un modèle de 100 pouces lancé en avril 2024 en Chine, conçu spécifiquement pour les gamers. Celles-ci se distinguent par leurs écrans de très grande taille et leurs caractéristiques techniques. Avec ces TV, la marque vise à répondre aux attentes des utilisateurs à la recherche de plus de confort visuel et de performances solides.

Les TV Max 85 et TV Max 100, respectivement dotées d’écrans de 85 et 100 pouces, sont équipées de panneaux QLED 4K, garantissant une image nette et des couleurs précises grâce à la technologie Quantum Dot. Ces téléviseurs affichent une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, un atout pour les contenus en mouvement rapide comme les films d’action ou les jeux vidéo.

Xiaomi présente les TV Max 85 et 100 avec des technologies son et image de pointe

Les deux téléviseurs bénéficient de la prise en charge des formats Dolby Vision pour une qualité d’image précise, et Dolby Atmos pour un son optimisé. Chaque modèle est équipé de deux haut-parleurs de 15 W pour un rendu sonore adapté aux usages courants. De plus, les amateurs de jeux vidéo apprécieront le faible temps de latence (4 ms) et la compatibilité avec AMD FreeSyn Premium qui garantissent des performances fluides lors des sessions de jeu.

Les TV Max 85 et 100 de Xiaomi s’appuient sur un processeur Quad Cortex-A73 associé à une puce graphique Mali-G52 et 3 Go de RAM, avec 32 Go de stockage. L’interface Google TV est intégrée, avec Chromecast et Google Assistant pour faciliter l’accès aux contenus en ligne. Côté prix, la TV Max 85 est proposée à partir de 1 299 €, tandis que la TV Max 100 démarre à 1 999 €. Ces tarifs restent contenus compte tenu de leurs caractéristiques haut de gamme et de la taille impressionnante de ces écrans.