Xiaomi Electric Scooter 4 : une trottinette « Ultra » arrive bientôt en France, son prix va faire mal

Xiaomi se prépare à lancer un tout nouveau modèle de trottinette électrique en France. Nommée « Ultra », la trottinette sera comme son nom le laisse entendre la version la plus haut de gamme jamais sortie chez nous.

Seulement quelques jours après avoir dévoilé les prix salés des prochains Xiaomi 13 et 13 Pro, et même le gros bonus de précommande pour les deux smartphones, le leaker @billbil_kun vient de récidiver en révélant cette fois-ci l’arrivée d’un nouveau modèle de trottinette électrique dans le catalogue du géant chinois.

D’après ses informations, qui se révèlent presque tout le temps exactes, Xiaomi prépare l’arrivée d’une toute nouvelle Electric Scooter 4 Ultra, un modèle de trottinette électrique encore plus haut de gamme que les versions existantes. Mieux encore, on sait même à quel prix sera commercialisé le véhicule.

La trottinette de Xiaomi va frôler la barre des 1000 euros

Lorsqu’il avait lancé sa récente Xiaomi Electric Scooter 4 Pro il y a quelques mois, le fabricant chinois avait surpris les clients avec un prix assez élevé fixé à 799€. Il s’agissait alors du modèle le plus cher jamais commercialisé par la marque, mais on ne s’attendait pas à ce qu’une autre version arrive à un tarif encore plus élevé.

@billbil_kun annonce que la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra sera commercialisée à un tarif de 999€, soit 200 euros de plus que le modèle « Pro ». Évidemment, on peut s’attendre à des caractéristiques techniques toujours plus intéressantes. On sait par exemple déjà que la trottinette va mesurer 1260 x 1200 x 550 mm une fois dépliée, contre 1240 x 1198 x 510 mm pour la version Pro.

Cependant, c’est surtout son poids qui sera radicalement différent par rapport au modèle précédent. La trottinette « Ultra » pèsera pas moins de 24.5 kg, contre « seulement » 17 kg pour le modèle Pro. On ne sait pour l’instant pas exactement ce qui pourrait expliquer une telle différence, mais il est possible que Xiaomi ait opté pour des matériaux différents, ou encore une plus grosse batterie. Il reste maintenant à savoir quand arrivera cette nouvelle Electric Scooter 4 Ultra. En attendant, tous les yeux sont tournés vers la sortie des smartphones le 26 février prochain.