Xiaomi dévoile les X20 Pro et X20 Max, deux aspirateurs robots qui veulent vous faire oublier le ménage

Il y a du nouveau dans la famille des aspirateurs robots Xiaomi. Deux modèles avec base rejoignent la gamme : le X20 Pro et le X20 Max. Voyons ce que proposent ces appareils.



Faire le ménage, c'est pénible et c'est long. D'accord, il y en a qui aiment ça, mais d'une manière générale, on aimerait bien pouvoir s'en passer. Heureusement, les aspirateurs robots viennent à notre secours depuis pas mal d'années déjà. Même si aucun n'arrive à dépoussiérer les surfaces, du moins pas encore, vous pouvez leur faire confiance en ce qui concerne les sols. Les modèles avec base, qui leur permettent de vider leur bac à poussière voire d'essorer leur serpillère, sont de plus en plus courants et abordables.

C'est l'idéal pour s'assurer d'avoir à en faire le moins possible. Dans ce secteur, Xiaomi a l'habitude de proposer régulièrement des nouvelles versions de ses produits, capitalisant sur leurs atouts en les améliorant, voire en innovant. Une manière de faire qui correspond parfaitement aux deux modèles annoncés aujourd'hui : le Xiaomi X20 Pro et Xiaomi X20 Max. Le premier se positionne comme un successeur du X20+, tandis que le second dispose d'une option inédite sur ce genre d'appareils.

L'aspirateur robot Xiaomi X20 Pro améliore la formule du modèle précédent

L'aspirateur robot Xiaomi X20 Pro est parfait si vous cherchez un modèle avec base performant capable d'assurer l'aspiration et le lavage de vos sols même au quotidien. Avec une contenance de 2,5 L, la base peut accueillir les poussières récoltées depuis le robot jusqu'à 75 jours avant que vous ayez besoin de le vider. Quant à la serpillère, elle viendra se nettoyer automatiquement avec les 4 L d'eau du réservoir. En moyenne, une surface de 120 m² peut être nettoyée en un seul remplissage.

L'aspirateur détecte bien sûr les tapis pour lever la serpillière au besoin. On retrouve également les 4 modes d'aspiration habituels dans l'application Mi Home ou Xiaomi Home. Cette dernière permet aussi de choisir le niveau d'eau utilisé par la serpillière si nécessaire. Une fois chargé à 100 %, le robot peut nettoyer pendant environ 2h40 avant de revenir à la base. Le temps de chargement complet est de 6h.

Le Xiaomi X20 Max vient à bout des tâches les plus incrustées avec une précision accrue

En résumé : le Xiaomi X20 Max est une version plus puissante du Pro. Déjà, sa force d'aspiration est plus élevée, et sa brosse dispose d'un système qui coupe les poils et autres cheveux pendant le ménage pour qu'elle ne se bloque pas.

Mais c'est surtout au niveau du passage de la serpillière qu'il se démarque. L'eau de la base peut chauffer jusqu'à 55° pour être sûr de venir à bout des tâches les plus récalcitrantes. Le robot peut également étendre le bras tenant la serpillère jusqu'à 4 cm de sa position initiale pour venir frotter au plus près des murs, marches d'escaliers ou autres pieds de chaise.

Tout comme celle du Pro, la base du modèle Max la sèche en 3h environ. L'application mobile dispose là aussi de plusieurs modes et options de nettoyage. Notez qu'elle fonctionne sur Android 9.0 et iOS 12.0 et supérieur.

L'autonomie totale est légèrement impactée par les améliorations du X20 Max : elle passe à 2h en moyenne, au lieu de 2h40 pour le X20 Pro. Un compromis largement acceptable dans les faits. Les prix des deux appareils, ainsi que leur date de sortie, n'ont pas encore été annoncés. On sait cependant qu'ils seront disponibles uniquement sur le site Mi.com dans un premier temps.