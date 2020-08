Xiaomi : ces capteurs inclinables vont révolutionner les photos panoramiques sur smartphone

Xiaomi vient d’obtenir un brevet décrivant des capteurs photo inclinables qui pourraient révolutionner les panoramiques sur smartphone. La technologie employée va plus loin que ce que permettent de réaliser les meilleurs capteurs grand angle actuels.

Le 30 juillet dernier, un brevet déposé par Xiaomi en octobre 2019 a été approuvé par l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI). Le document décrit le fonctionnement de deux capteurs qui peuvent pivoter de manière synchronisée pour créer une petite inclinaison pour chacun d’eux. Il devient alors possible d’exploiter les deux capteurs à plat ou en mode incliné. Ce système permet d’augmenter considérablement l’angle de vue.

Capturer des photos panoramiques de haute qualité

C’est tout l’avantage de cette trouvaille de Xiaomi. Cette technique peut être utilisée pour capturer des plans d’ensemble avec un large champ de vision et une perspective très forte, sans avoir besoin de combiner plusieurs photos pour créer des panoramas. Le constructeur veut aller au delà de ce que peuvent offrir les modules grand angle, voire ultra grand angle tout en évitant les effets de distorsion.

Le brevet décrit également une partie logicielle qui permet de combiner les images des deux capteurs pour former un ensemble cohérent. L’autre utilité de ce système est qu’il permettra de prendre des « images continues », sous forme d’enregistrements vidéo ou non. Vous aurez l’impression d’avoir des photos fluides et en mouvement, et ce, sans avoir à bouger l’appareil lui-même au moment de la prise.

Comme souvent, le brevet a été repéré par le site Let’s Go Digital qui propose des rendus réalistes du smartphone illustré par des schémas. Enfin, ce n’est pas la seule possibilité qu’explore le constructeur pour les capteurs photo de ses futurs smartphones. En juin dernier, Xiaomi avait obtenu un brevet portant sur des capteurs pivotants qui fonctionnent de manière totalement différente de la technique utilisée dans le nouveau document. L’idée ici est de permettre à l’utilisateur de basculer en mode caméra arrière et selfie en utilisant le même module.

Bien sûr, rien ne permet de confirmer que ces brevets seront mis à profit dans un avenir proche. La grande nouveauté du moment, ce sont les capteurs selfies sous l’écran sur lesquels Xiaomi travaille lui aussi. Mais le premier modèle commercial est signé ZTE et il sera officialisé le 1er septembre 2020.

Source : Let’s Go Digital