Xiaomi Band 7 : batterie 2x plus grosse, GPS, écran plus grand, on sait tout du bracelet connecté

Xiaomi s’apprête à lancer un nouveau bracelet connecté, le Band 7. Il succèdera directement au Xiaomi Mi Band 6 de 2021, et devrait apporter de nombreuses nouveautés. Voici tout ce que l’on sait à son sujet avant sa sortie.

Le lancement du Xiaomi Band 7 est imminent, et on en sait déjà beaucoup sur sa fiche technique. En effet, des leakers sur Weibo ont dévoilé que le bracelet connecté de nouvelle génération bénéficiera d’une batterie beaucoup plus importante. On retrouverait une batterie de 250 mAh, contre seulement 125 mAh pour le Xiaomi Mi Band 6.

Cela ne devrait néanmoins pas se traduire par une autonomie deux fois plus élevée, parce que le bracelet devrait consommer beaucoup plus d’énergie que son prédécesseur, à cause notamment de son GPS intégré. Cette fonctionnalité vous permettra notamment de vous passer de votre smartphone lorsque vous quittez votre domicile pour faire du sport. L’autonomie sera aussi impactée par l’écran qui s’annonce un peu plus grand.

L’écran du Xiaomi Band 7 sera plus large que celui du Mi Band 6

D’après le code source de MIUI, le prochain Xiaomi Band 7 sera équipé d’un écran plus grand que la génération précédente. Alors que le Xiaomi Mi Band 6 utilisait un écran de 152 x 486 pixels, le nouveau bracelet connecté sera équipé d’un écran avec une définition de 192 x 490 pixels. Il sera donc non seulement un peu plus long, mais surtout beaucoup plus large. On s’attend donc à ce que le Xiaomi Band 7 ressemble beaucoup au nouveau Huawei Band 7, que le géant chinois a présenté il y a quelques jours.

L’augmentation de la taille de la batterie pourrait également permettre à Xiaomi d’introduire un mode Always-On Display, qui vous permettra de lire l’heure même lorsque l’écran est éteint. Le Xiaomi Band 7 devrait être disponible en Chine d’ici quelques jours, et devrait arriver en France au cours des prochaines semaines.

D’après Digital Chat Station, le bracelet aurait dû sortir il y a maintenant quelques semaines, mais les perturbations des chaînes de production en Chine liées à la pandémie de COVID-19 et à la pénurie de composants ont repoussé le lancement. Aucune date de lancement précise n’a pour l’instant été dévoilée.