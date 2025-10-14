Xiaomi 15 : avec 500 € de réduction, le smartphone haut de gamme passe à prix cassé mais il va falloir faire vite !

Xiaomi s’est démarquée en proposant des appareils au rapport qualité-prix imbattable. Avec le Xiaomi 15, la marque ne fait pas exception. Normalement en vente à 1 102 €, le smartphone est à 636,99 € pour Les jours marquants. Et en utilisant le code FRBB40, son prix chute à nouveau pour arriver à 596,99 € seulement. C’est une affaire !

Sorti en début d'année, le Xiaomi 15 est le smartphone haut de gamme de Xiaomi. Avec ses caractéristiques avancées, il vient directement concurrencer les meilleurs modèles du moment.

L'excellent smartphone est en effet affiché à 636,99 € seulement avec la livraison gratuite et rapide depuis la France.

Que vaut le Xiaomi 15 ?

Le Xiaomi 15 embarque des caractéristiques qui le place parmi les smartphones haut de gamme. Il dispose d’une configuration musclée avec la puce Snapdragon 8 Elite, accompagnée de 12 Go de RAM et d’un espace de stockage de 512 Go. C’est un modèle puissant, fluide, qui n’a aucun mal à faire tourner HyperAI, le système d’intelligence artificielle développé par Xiaomi.

Pour l’écran, on retrouve une magnifique dalle AMOLED CrystalRes de 6,36 pouces qui profite d’une résolution de 2670 x 1200 px et d’un taux de rafraîchissement qui peut varier de 1 à 120 Hz.

Côté photo, grâce à sa collaboration avec Leica, le Xiaomi se démarque de la concurrence. On retrouve trois capteurs de 50 MP à l’arrière, à savoir un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif optique 2,6x. À l’avant, un capteur de 32 MP vous permet de réaliser des selfies d’excellente qualité. Enfin, avec une batterie de 5240 mAh, vous pourrez profiter d’une autonomie qui va jusqu’à 25 heures de vidéos.

