Xiaomi 14T et 14T Pro : profitez d’une très grosse remise, valable seulement ce week-end !

Xiaomi propose des réductions très importantes sur deux de ses smartphones phares, seulement ce week-end. Le Xiaomi 14T Pro s'obtient ainsi à 333 € au lieu de 803 € et le Xiaomi 14T à partir de 303 €. On vous donne tous les détails sur cette promotion.

Le 6 avril 2025, cela faisait exactement 15 ans que Xiaomi voyait le jour. La marque a mis les petits plats dans les grands pour célébrer cet événement. Le mois d'avril sera ainsi rythmé avec des promotions pour le moins alléchantes sur le site officiel du constructeur.

A travers cette campagne baptisée Xiaomi Fan Festival, le constructeur propose notamment une excellente offre sur les Xiaomi 14T et 14T Pro qui deviennent beaucoup moins chers. Mais il va falloir faire vite, car une partie des réductions proposées n'est valable que samedi et dimanche.

Xiaomi 14T et 14T Pro : une belle promotion pour les 15 ans de la marque

On commence par l'offre la plus intéressante des deux. Elle porte sur le Xiaomi 14T Pro qui est affiché à 703 € au lieu de 803 € dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ce qui correspond à une réduction de base de 100 €. Cela aurait pu suffire, mais vous pouvez cumuler trois autres réductions sur ce modèle. Elles se présentent comme suit :

Un coupon de 200 € à récupérer sur cette page et à appliquer ensuite avant d'ajouter le produit au panier

à récupérer sur cette page et à appliquer ensuite avant d'ajouter le produit au panier 10 € de réduction tous les 100 € d'achat seulement ce week-end : cela correspond à une réduction supplémentaire de 70 € au panier (cette offre fonctionne uniquement depuis le navigateur sur mobile)

: cela correspond à au panier (cette offre fonctionne uniquement depuis le navigateur sur mobile) Un bonus de 100 € en plus de la valeur de reprise d'un ancien smartphone (remboursement après achat)

Au final, le Xiaomi 14T Pro (12 Go + 256 Go) vous revient à seulement 333 € et c'est sans compter la valeur de reprise de votre ancien mobile qui pourrait faire baisser davantage le prix final. Si vous préférez la version 512 Go, elle vous reviendra à 373 € (coupon de 250 € + 80 € de réduction ce week-end).

On en vient maintenant au Xiaomi 14T qui est un peu moins cher. Il est disponible à partir de 303 € au lieu de 653 € grâce au cumul de plusieurs réductions comme celle valable sur le 14T Pro. Pour résumer :

Un coupon de 50 € à récupérer sur cette page et à appliquer ensuite avant d'ajouter le produit au panier

à récupérer sur cette page et à appliquer ensuite avant d'ajouter le produit au panier 10 € de réduction tous les 100 € d'achat seulement ce week-end : cela correspond à une réduction supplémentaire de 50 € au panier (cette offre fonctionne uniquement depuis le navigateur sur mobile)

: cela correspond à au panier (cette offre fonctionne uniquement depuis le navigateur sur mobile) Un bonus de 100 € en plus de la valeur de reprise d'un ancien smartphone (remboursement après achat).

Enfin, pour les deux smartphones, Xiaomi vous offre 100 Go de stockage Cloud Google pendant 6 mois, 4 mois d'accès à Spotify Premium et 3 mois d'accès à YouTube Premium.

Les caractéristiques des Xiaomi 14T et 14T Pro

Ces smartphones brillent par leur rapport qualité-prix exemplaire. Les Xiaomi 14T et 14T Pro sont deux haut de gamme proposés au prix de modèles milieu de gamme. Ils n'ont pas grand-chose à envier aux smartphones à plus de 1000 €. Autant dire qu'à partir de 303 €, c'est une excellente affaire.

On commence par le Xiaomi 14T Pro qui dispose d'un processeur Dimensity 9300+. C'est l'une des puces les plus puissantes en 2025. Elle ne tremble face à aucun défi auquel on le soumet. Que ce soit pour les applications courantes ou pour les jeux 3D exigeants, vous profiterez d'une puissance confortable.

La partie photo est également très réussie, comme nous avons pu le constater lors de notre test du Xiaomi 14T Pro il y a quelques mois. Le bloc photo se compose de trois capteurs : un module grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 32 MP et un télé-objectif de 50 MP avec zoom optique 2,5x. C'est un ensemble polyvalent et qui offre de bons rendus photo de jour comme de nuit.

Enfin, le Xiaomi 14T que nous avons testé aussi a des qualités très similaires à celles de la version Pro, à l'exception de quelques points sur lesquels il fait de légères concessions. Par exemple, il ne dispose pas d'un téléobjectif et son processeur est un Dimensity 8300 Ultra qui reste très performant lui aussi.